Uma das aranhas mais perigosas do mundo é encontrada em ponto turístico

Aranha armadeira foi encontrada na Serra de Santa Helena (foto: Reprodução/_brigadaflorestal/Instagram) Considerada uma das mais perigosas do mundo, salta e o veneno pode causar dor intensa - e chance pequena, mais baixa do que 0,5%, mas existente de levar à morte. Essa é a aranha armadeira, que foi encontrada nessa quinta-feira (3/3) em uma brigada no alto da Serra de Santa Helena, ponto turístico em Sete Lagoas, na Região Central de Minas.

O administrador da conta afirmou ainda que não é a primeira vez que a aranha é encontrada por lá. Por isso, reforçou que ao visitar a Serra de Santa Helena, as pessoas tenham cuidado e evitem contato com a espécie.

A Fundação Ezequiel Dias (Funed) orienta como proceder caso encontre uma aranha armadeira. “É importante acionar a equipe de Zoonoses da região, para orientação e possibilidade de captura do animal. E em caso de acidentes, procurar atendimento médico", diz Thiago Soares, que trabalha no Aracnidário Científico da Funed.





"Em Belo Horizonte, o Hospital João XXIII é referência para atendimentos que envolvem envenenamentos por animais peçonhentos”, complementa Soares.

Aranha armadeira

Segundo o Instituto Butatan, essa espécie tem coloração marrom, com uma série de pequenos pontos mais claros no abdome. E pode medir até 17 centímetros. "A armadeira leva esse nome pelo fato de se 'armar' quando se sente ameaçada - isto é, ela se apoia nas pernas traseiras e ergue as dianteiras", explica, em publicação no Twitter.

A armadeira (Phoneutria nigriventer) é uma das aranhas mais perigosas do mundo %uD83D%uDE31 A espécie está distribuída por todo território brasileiro, mas a maioria dos acidentes acontecem nas regiões Sul e Sudeste. pic.twitter.com/ilSWoTbYOU %u2014 Instituto Butantan (@butantanoficial) November 26, 2019

Segundo o instituto, a espécie está distribuída por todo território brasileiro, mas a maioria dos acidentes acontecem nas regiões Sul e Sudeste. Além disso, a armadeira tem hábitos noturnos e não constrói teia.

"Outra curiosidade é que seu veneno age mais rápido que o das serpentes e pode ser bem doloroso. Além disso, um homem picado pela armadeira pode ter ereção de até quatro horas ininterruptas", informa.