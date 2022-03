Preço do gás de cozinha pode variar em até 45% na Grande BH

Pesquisa mostrou preços do botijão de gás de cozinha em 100 lojas da região metropolitana de Belo Horizonte (foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

O preço do cilindro de 45 quilogramas de gás de cozinha pode variar em até 46% em lojas da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o site de Pesquisa de Preços Mercado Mineiro, o cilindro pode custar entre R$ 370.00 e R$ 540,00. Já o botijão de 13 quilogramas sofreu uma variação de 42%, sendo encontrado entre R$ 94,99 até R$ 135.00.

levantamento do preço de gás de cozinha foi feito em 100 estabelecimentos da Grande BH entre os dias 03 e 04 de março de 2022. Desde março de 2021, o valor médio do botijão aumentou cerca de 24%.

No ano passado, o cilindro de 45 kg podia ser encontrado por R$ 337,35. Hoje, ele custa cerca de R$409,03, um aumento de 21%. Já o botijão de 13 kg era comprado por R$ 83,43 em 2021 e hoje é encontrado por cerca de R$ 104,15.

O Auxílio Gás, programa criado pelo governo federal em 2021, paga o valor de R$ 52,00 para famílias de baixa renda como ajuda na compra do gás de cozinha, o que representa quase 50% do valor do botijão de 13 kg. O programa paga um benefício por família em meses alternados. O valor é liberado em conta digital ou bancária.

Para Feliciano Abreu, gestor do site Mercado Mineiro, mesmo com o Auxílio Gás, o valor do botijão está muito alto e a expectativa é de aumento nos próximos meses. “O valor do auxílio é feito com base no gás liquefeito de petróleo. Com todo o panorama mundial, a expectativa é que o gás suba ainda mais. Isso vai afetar não só o trabalhador de baixa renda, mas os empresários do ramo alimentício também”.

Feliciano alerta que agora é o momento ideal para economizar na hora de cozinhar e sempre pesquisar o valor do botijão nas lojas. “A expectativa realmente não é boa dado o momento que estamos vivendo”.