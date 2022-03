Gasolina: sindicato dos postos acredita em alta imediata nas bombas

A gasolina sofrerá uma alta de 18,8% e o preço médio de venda para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro) acredita que o repasse do reajuste nos preços da gasolina para o consumidor deve acontecer já a partir desta sexta-feira (11/3).





Na manhã desta quinta-feira (10/3), a Petrobras anunciou um novo aumento do preço dos combustíveis . A gasolina sofrerá uma alta de 18,8% e o preço médio de venda para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro. Para o diesel, o preço médio passará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, um reajuste ainda maior, de 24,9%.









Em nota, o Minaspetro afirma que “o mercado de combustíveis é livre e cada empresário varejista tem total independência para calcular seus preços de bomba, levando em conta os custos operacionais e estratégias comerciais”.





A entidade destaca, porém, que “a grande maioria dos postos repõem seus estoques diariamente, com isso, os revendedores já irão repor as novas cargas com os custos reajustados pelas distribuidoras”.





O sindicato disse ainda que “já iniciou interlocução com as bases distribuidoras, para que os fretes sejam reajustados imediatamente e não haja risco de desabastecimento”.

Filas para abastecer

Após o anúncio do aumento dos combustíveis, muitos motoristas correram para os postos para abastecer. Longas filas de carros já se formaram em vários estabelecimentos das regiões Centro-Sul e Leste da capital na tarde desta quinta-feira.

*Estagiária sob supervisão