Black Friday: 7 a cada 10 brasileiros estão dispostos a gastar este ano

Centro de Distribuição da Amazon: consumidores de BH devem gastar, em média, R$ 286 por produto (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Black Friday, uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (23/11) mostra que, a cada 10 brasileiros, sete estão dispostos a gastar com as compras. O levantamento "Carat Insights", foi conduzido pelo Instituto Locomotiva a pedido da empresa de tecnologia financeira e pagamentos, Fiserv. Faltando apenas três dias para a, uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (23/11) mostra que, a cada 10 brasileiros, sete estão dispostos a gastar com as compras. O levantamento "Carat Insights", foi conduzido pelo Instituto Locomotiva a pedido da empresa de tecnologia financeira e pagamentos, Fiserv.

Pagamento

Para o vice-presidente de Inovação da Fiserv para América Latina, Roberto Moron, a data é uma oportunidade para estimular o uso de novos meios de pagamento. Entre as pessoas que querem comprar na nesta edição da Black Friday, 81% avaliam qual meio de pagamento dá maiores descontos e 73% aceitariam experimentar um meio de pagamento que nunca utilizaram para obter um preço menor na compra de um produto.

"O brasileiro aprendeu a garimpar oportunidades e quase metade dos respondentes (43%) já espera pela data para adquirir produtos com preços mais atraentes. Entre as pessoas que já compraram nesta época em outros anos, a proporção é ainda maior, de 52%. O que indica que a jornada de compra é positiva e, cada vez mais, isso representa um desafio para o varejo que precisa integrar os meios presenciais e digitais para oferecer uma experiência única e enriquecedora, se diferenciando dos concorrentes", afirma.





A pesquisa aponta que os meios de pagamento tradicionais devem ser mais utilizados (32%), como cartão de crédito inserido na maquininha, dinheiro em espécie, débito automático e cheque. Entretanto, os novos métodos não estão muito por baixo, já que 16% dos entrevistados pretende pagar as compras por meio do Pix, cartão por aproximação, cartão virtual ou carteira digital.

Há um destaque para o Pix, que foi apontado por 49% dos entrevistados como o meio de pagamento principal. Em seguida, vem o cartão de crédito tradicional (44%), crédito em sites (41%), dinheiro em espécie (26%) e cartão virtual (23%). Em média, cada pessoa considera utilizar 2,7 opções de pagamento para as compras na Black Friday.

A lista de intenção de consumo teve roupas na frente de eletrônicos, com 46% e 44%, respectivamente, e os calçados (37%) superaram os celulares (34%). Eletrodomésticos aparecerem em quinto lugar entre os entrevistados, com 29%.

Belo Horizonte

Na capital mineira os consumidores devem renovar os eletrodomésticos e as roupas na Black Friday. Segundo pesquisa de intenção de compras realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), os itens aparecem como os mais desejados para a data, sendo 45,1% e 30,1%, respectivamente.

Neste levantamento, foram ouvidos 300 consumidores belo-horizontinos entre os dias 6 e 21 de outubro. Em média, cada um deve gastar cerca de R$ 286,99 por produto.

Entre os métodos de pagamento, o cartão de crédito parcelado é a escolha da maioria (54,9%). Em seguida o crédito à vista (20,4%), débito (16,8%) e Pix/ dinheiro em espécie (6,2%).

Local de compras

Em Belo Horizonte, os consumidores pretendem realizar as compras em lojas de rua ou de shoppings (67,3%). Já as redes sociais devem ser a opção de 20,4% dos consumidores. As compras por sites representam 75,2%.

Na pesquisa "Carat Insights", foi detectada uma tendência chamada de 'omnicanalidade', que significa a interação em diversos canais de compra.

As buscas e compras são feitas online por 44% dos entrevistados, enquanto 30% procuram informações e promoções online, mas compram em lojas físicas. Outros 11% procuram informações em lojas físicas, mas compram em canais digitais e 10% pesquisam e compram em lojas físicas.

"O varejo omnichannel tornou a experiencia de compra mais fluída. É possível ir a uma loja, comprar o produto de uma prateleira infinita e esperar para receber em casa ou comprar online e retirar o produto na loja ou diversas outras combinações", analisa Roberto Moron, vice-presidente de Inovação da Fiserv para América Latina.

*Estagiária sob supervisão