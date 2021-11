Curso on-line em promoção: veja as melhores ofertas para a Black Friday

(foto: Freepik)



Nem só de promoção de smartphone vive a Black Friday 2021. Os cursos de capacitação profissional e de idiomas ganham descontos atrativos neste período. Portanto, se você vem adiando o sonho de estudar on-line, a hora é agora.





No passado, era preciso se matricular em uma escola física e realizar um curso de idiomas, por exemplo. Mas hoje em dia, as plataformas de cursos EaD (Ensino a Distância) concorrem com as escolas presenciais e estão espalhadas por todos os cantos da internet, oferecendo desde cursos de culinária à gestão empresarial.





Por conta disso, o número de interessados vem crescendo. Dessa forma, os custos reduzem, pois a mesma aula gravada é transmitida para centenas de pessoas. Além disso, a escola não precisa arcar com despesas como aluguel, água e luz. Portanto, esses custos fixos não são repassados aos alunos.





Os cursos de capacitação profissional feitos pela internet já são mais baratos que os convencionais, porém, na Black Friday 2021 prometem ficar mais em conta. Além da economia, o estudante tem outras vantagens, como a flexibilidade de horários para estudar, rever o conteúdo quantas vezes quiser e interagir com a turma e o professor por meio de fóruns e grupos fechados.





Busca por cursos on-line cresceu na pandemia da Covid-19





O brasileiro viu nos cursos de capacitação profissional on-line uma maneira de manter o emprego e se destacar profissionalmente. Com a pandemia da Covid-19, o índice de desemprego bateu os 13,5%. Assim, os trabalhadores começaram a procurar mais cursos de qualificação para conquistar e manter boas vagas de emprego no mercado de trabalho.





Além disso, muitas escolas fecharam as portas devido ao risco do contágio do novo coronavírus, sendo que muitas escolas físicas passaram a ofertar o ensino remoto. Com as pessoas passando mais tempo em casa, cresceu o interesse por estudar do próprio computador.





Segundo pesquisa do LinkedIn, 70% dos brasileiros desejam estudar ao longo da carreira para serem profissionais de destaque. Nessa mesma pesquisa, foi demonstrado que 41% das pessoas acreditam que novas certificações ajudam a progredir no emprego, conquistando uma promoção desejada, por exemplo.





Aperfeiçoamento profissional através do aprendizado, aliás, está na lista de prioridades dos brasileiros, conforme o levantamento feito pela empresa de consultoria Oliver Wyman. De acordo com a sondagem, 57% das pessoas acreditam ser “muito importante” o crescimento profissional.





Cursos on-line mais buscados na pandemia





Esse aumento na procura por cursos on-line na pandemia se deu de maneira bem diversificada. Confira algumas áreas que ganharam mais matrículas:





administração;

agropecuária;

beleza e estética;

eletrônica;

formação de docentes;

informática;

mecânica;

meio ambiente;

saúde bucal;

segurança do trabalho;

teatro;

técnico em edificações;

técnico em logística.





Algum deles despertou seu interesse? Pesquise na internet por cursos gratuitos e pagos na sua área, pois certamente há um que lhe ajudará a absorver novos conhecimentos.





Cursos com desconto são destaque na Black Friday 2021





A Black Friday começou sua história construindo fama na venda de produtos baratos. No entanto, a parte de serviços com ofertas também começou a crescer.





Entre os serviços com desconto na campanha da Black Friday 2021 estão os cursos on-line. Uma entrevista feita pela Offerwise com 400 pessoas revelou os serviços mais buscados pelos consumidores nesta data:





streaming de vídeo (27%);

cursos de idiomas (23%);

cursos de capacitação profissional (21%).





Há ainda outros serviços citados na entrevista. Contudo, de modo geral, as escolas on-line já vão se preparando previamente para oferecer descontos, combos e outras vantagens para fisgar novos alunos.





Vantagens de fazer cursos de capacitação profissional a distância





É importante lembrar que o curso de capacitação profissional é importante para aumentar a sua qualificação, seja em escola física ou on-line. Contudo, as escolas on-line podem apresentar vantagens devido ao fato de você fazer seu próprio horário e seguir seu ritmo de aprendizado. Confira mais alguns benefícios:





horário flexível: você pode estudar um pouco a cada dia ou se concentrar nos fins de semana;

estudar em qualquer lugar: você pode estudar em casa, no intervalo do almoço no trabalho, no metrô, no ônibus e até na fila do banco;

não exige deslocamento e os consequentes gastos com combustível ou passagem;

adequação dos estudos à sua rotina;

aprendizado em ritmo próprio;

aprendizado de conteúdos diversos;

permite uma educação com qualidade.





Agora, se você prefere as escolas presenciais, pesquise por descontos na sua região, pois muitas instituições estão fazendo promoções de Black Friday também.





Plataformas on-line com promoções na Black Friday 2021





Se você já estudou remotamente, sabe que há muitas escolas com cursos on-line na sua área. Nós trouxemos algumas sugestões para você aproveitar as ofertas e dar um up na sua carreira.





Hotmart





A escola on-line com mais de 1.500 cursos está oferecendo cupons com 50% de desconto em vários conteúdos digitais. Você pode fazer um curso de design de sobrancelhas ou aprender sobre o mercado das criptomoedas.





A Hotmart oferece certificado, videoaulas e pagamento no cartão de crédito. Além disso, a segurança é garantida pelo certificado SSL, que deixa a transação protegida.





Udemy





A Udemy oferece um imenso catálogo de cursos - são 183 mil ao todo - que abrange todas as áreas profissionais. Na Black Friday 2021, o aluno paga apenas R$ 22,90. Ele ainda tem direito ao certificado em PDF. Para completar, a escola oferece suporte técnico 24 horas.





Coursera





A Coursera é uma plataforma internacional de ensino, com aulas em inglês, em parceria com as principais instituições mundiais, como Harvard e Cambridge. O acesso ao curso é gratuito, porém, para receber o certificado de conclusão é preciso pagar uma taxa em dólar. O valor varia conforme a duração do curso. Não foi anunciada oferta para a Black Friday, contudo é uma opção a ser considerada devido ao renome da escola.





Prime Cursos





A Prime Cursos é uma das maiores plataformas brasileiras de ensino remoto, abrangendo diversas áreas de conhecimento. Os cursos são gratuitos, no entanto, para receber o certificado, que comprova a participação do aluno, é preciso pagar uma taxa de R$ 54,90 mais o frete. A escola aderiu à Black Friday e está oferecendo a promoção de três certificados pelo preço de dois.





Em síntese, para quem quer aproveitar cursos com descontos neste momento, a Black Friday 2021 se apresenta como uma excelente alternativa. No entanto, é preciso prestar atenção ao valor das mensalidades e verificar se elas cabem no orçamento.





