15 sites de produtos de beleza para aproveitar a Black Friday

(foto: Freepik)



Descontos de até 70%, brindes como hidratantes e batons em todas as compras, frete grátis e outras estratégias serão usadas pelas marcas de cosméticos para vender mais durante a Black Friday 2020 , que ocorre nesta sexta-feira (27) e agita o e-commerce brasileiro. Os produtos de beleza, que já faturaram mais nas últimas edições, devem aumentar a participação no faturamento geral da data nesta temporada.

Sendo assim, a previsão de boas vendas tem animado as principais marcas de produtos de beleza em 2020. Isso porque muitas delas já fizeram o Beauty November (Novembro da Beleza) ou o Beauty Week (Semana da Beleza) para fisgar mais clientes.

Produtos de beleza vêm numa crescente de vendas

Os produtos de beleza não podem faltar na Black Friday. Seguindo esse raciocínio, em 2018, o ticket médio do setor foi de R$ 455,60, passando para R$ 467,30 em 2019, ou seja, uma alta de 2,6%. Segundo o Google, 86,83% do público das marcas de cosméticos são mulheres e apenas 13,17% são homens.

Mas a tendência é que os produtos de beleza sejam bastante procurados neste ano. Aliás, o termômetro é o próprio Google, que constatou alta de 46% nas pesquisas por cosméticos, maquiagem e perfumaria no mês de maio (em relação a abril) deste ano.

Confira, portanto, a taxa percentual de aumento de busca em alguns termos, como:

shampoo: +25%

creme: 16%

condicionador: 23%

máscara: 22%

batom: 21%

base: 36%

corretivo: 47%

rímel: 49%

creme anti-sinais: 54%

creme para o rosto: 41%

hidratante: 45%

vitamina C para o rosto: 24%

protetor solar: 32%





Mas por que as mulheres e homens estão mais preocupados com a aparência durante a pandemia? Motivado por esse questionamento, o Google realizou uma pesquisa on-line com 700 mulheres (público-alvo das marcas de cosméticos) e apurou que:





apenas 8% das mulheres não se cuidou mais por causa da quarentena;

21% mantiveram as rotinas de cuidados com cabelos e pele;

18% continuaram se maquiando na quarentena;

74% das mulheres mantiveram os cuidados com o rosto.





Brasil é o 4º maior consumidor de produtos de beleza

Segundo pesquisa do Euromonitor International, o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. Os brasileiros ficam atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão.

Além disso, a pandemia no Brasil não freou as compras de produtos de beleza. Enquanto muitos setores da economia tiveram quedas no faturamento, a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), registrou alta de 0,6% em faturamento e crescimento de 2,8% em toneladas de produtos comercializados no período de janeiro a maio de 2020.

Mas um detalhe que não pode passar despercebido é que os clientes de produtos de beleza pesquisam mais na internet antes de comprar do que em relação ao demais produtos.

Nesse sentido, uma pesquisa da SPC Brasil demonstrou que 97% dos brasileiros buscam informações na internet antes de comprar nas lojas físicas quando o tema é cosmético. Nesse segmento, 90% dos consumidores se baseiam em comentários e avaliações de outros clientes para optar pelo item antes de comprar.

Como aproveitar ao máximo as compras de cosméticos pela internet

Portanto, como dito anteriormente, é fundamental pesquisar e avaliar os comentários antes de comprar um cosmético, até porque dependendo da marca o preço pode pesar no orçamento.

Dessa maneira, veja as principais dicas para aproveitar ao máximo as suas compras de produtos de beleza na Black Friday ou Beauty Friday, como é chamado neste setor. Confira:





pesquise o máximo de informações que puder sobre o produto;

tente conferir o produto numa loja física com antecedência para ver se a cor combina com o seu tom de pele, especialmente se for maquiagem;

ouça opiniões dos vendedores, que geralmente recebem treinamento sobre o produto;

verifique informações sobre prazo de entrega e frete;

confira os comentários dos consumidores na página do produto na internet;

certifique-se que o site é seguro (se tem o cadeado no início do nome do site).





Lembre-se, acima de tudo, que as suas compras on-line são amparadas pelo Código de Defesa do Consumidor e você poderá desistir da compra em um prazo de 7 dias após o recebimento.





Veja lista de 15 sites de beleza com descontos na Black Friday

Agora que você já viu todos os cuidados a serem tomados antes de comprar produtos de beleza on-line, confira as dicas de sites com ofertas em perfumaria, higiene pessoal e maquiagem nesta temporada.





Sephora:

está realizando o Beauty Friday, com todos os produtos do site com descontos de 20% a 70%;

Vult:

a marca criou a Beauty Week , que termina nesta sexta (27), com descontos de até 70% em itens selecionados e frete grátis para compras acima de R$ 30,00;

Natura:

site está com 500 produtos selecionados com até 70% off mais um desconto adicional de 10% na Black Friday;

O Boticário:

a marca também está realizando a Beauty Week com mais de 600 itens com até 60% de abatimento no preço original;

Dailus:

você ganha um batom em qualquer compra do site e ainda pode ter acesso a 60% de desconto em produtos selecionados;

Eudora:

a Beauty Week tem 60% off e mais frete grátis para uma seleção de produtos do site

Quem disse, Berenice?:

a marca oferece 60% de desconto em mais de 200 produtos do site , com frete grátis em itens selecionados;

Payot:

na Beauty Friday toda a linha capilar sai com ofertas de até 30%, além de frete grátis com valor mínimo de compras;

M.A.C:

Beauty Friday da marca conta com frete grátis em todas as compras, além de descontos de até 50% e brindes a partir de valores mínimos de compras;

Beleza na Web:

na Beauty Week da marca, o consumidor encontra descontos de até 70% e frete grátis nas compras acima de R$ 99,00;

Danny Cosméticos:

a Danny Cosméticos tem descontos de até 70% no site com a Maratona Black Friday em várias marcas;

L’Occitane:

a empresa criou a Best Friday e está oferecendo 50% off em produtos selecionados do site

TB Make:

durante o Beauty November , a marca disponibiliza dois brindes exclusivos e frete grátis nas compras acima de R$ 150,00;

Simple Organic:

os produtos orgânicos da marca são vendidos com descontos de até 40% na Green Friday

Mahogany:

nas compras acima de R$ 220,00, o cliente ganha um hidratante corporal durante a Black Friday , que vai até domingo (29).





Concluindo, a compra de produtos de beleza na Black Friday é vantajosa, devido aos descontos aplicados e outros benefícios como frete grátis e brindes, como batons e perfumes. Contudo, é importante não se empolgar e estourar o orçamento ou comprar de sites duvidosos

Agora se você também está programando sua próxima viagem, clique aqui e confira os melhores sites com descontos para a Black Friday.