Passagens aéreas podem ficar até 75% mais baratas na Black Friday

Black Friday será oficialmente no próximo dia 27. Com ela, vêm as ofertas em passagens aéreas. Sendo assim, como a pandemia passou uma rasteira no faturamento do setor, a expectativa é de que as promoções da Black Friday ajudem a alavancar as vendas e manter os empregos no turismo nacional e internacional.





Portanto, quem é louco por um desconto e um bom passeio, pode aproveitar as promoções e agendar a viagem daqui a alguns meses, quando a transmissão da doença estiver controlada e não houver restrições.





Mas para isso é importante planejar, pesquisar e fuçar os sites de viagens até encontrar os maiores descontos. Isso porque na temporada passada da Black Friday, a queda nos preços de passagens aéreas chegou a 75%.





Por consequência, como o setor está tentando se reerguer, a previsão é que as companhias aéreas e agências de viagem apliquem preços mais baixos para fisgar o turista, seja o mochileiro, a família ou o grupo de amigos que quer curtir um bom passeio.





Receita do turismo caiu 37,2% no primeiro semestre





Com tantas turbulências em 2020, as companhias aéreas e outras empresas do setor de turismo e hotelaria registraram quedas nas vendas e cancelamentos de viagens.





Para se ter uma ideia, a Receita Cambial Turística caiu 37,2% no primeiro semestre de 2020 com relação ao mesmo período do ano passado. O faturamento das atividades turísticas também caiu na mesma proporção.





Com efeito, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços, medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), a queda foi de 37,9%. Já o saldo de emprego ficou negativo em 364.044 nesse mesmo intervalo.





De modo geral, essas estatísticas respingam em outras áreas da economia. Isso porque cerca de 8,1% do Produto Interno Bruto (PIB) é representado pela força do turismo. O setor, aliás, emprega 7 milhões de brasileiros.





Turismo nacional já ensaia retomada





Se uma segunda onda de COVID-19 não se confirmar, tudo indica que o turismo vai recuperar o fôlego e crescer rapidamente.





Recentemente, o governo lançou a Retomada do Turismo, que é uma aliança nacional para promover a recuperação do setor e reduzir o impacto socioeconômico da pandemia.





Nesse sentido, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, lançou a campanha “Viaje com responsabilidade e redescubra o Brasil”. Por conseguinte, as ações são baseadas em 4 eixos:





preservação de empregos e empresas;

qualificação dos destinos;

implantação de protocolos de biossegurança;

incentivo às viagens.





E outro ponto importante do programa de retomada é a certificação do Selo Turismo Responsável. Ou seja, 23 mil estabelecimentos, como parques e hotéis, espalhados por todo o Brasil e que possuem o selo oferecem condições seguras de acolhimento e visitação.









6 dicas para planejar sua próxima viagem aproveitando a Black Friday





Conforme o site TurismoCity, os preços das passagens aéreas e dos demais serviços ligados ao turismo caem, em média, 30% durante a Black Friday. Mas algumas companhias lançam ofertas mais atraentes para se destacarem da concorrência. Por conta disso, veja como aproveitar os descontos e agendar seu próximo e merecido passeio.





1.Planeje-se

Uma boa viagem começa com um bom planejamento. Por isso, planeje o destino, o seu orçamento, a data aproximada da viagem e, principalmente, os preços dos serviços. Isso porque os valores das passagens aéreas varia muito de companhia para companhia, apesar de estarmos falando da mesma rota.





2.Cadastre-se em sites de alerta de preços

Outra dica de especialistas em viagens é cadastrar-se em sites de alerta de preços e esperar as notificações. Isso porque há muitos sites com essa funcionalidade. Assim, quando a viagem estiver mais barata você será informado. Entre os sites que oferecem esse serviço estão o Kayak e o Skyscanner.





3.Seja flexível

Muitas vezes, quando queremos viajar em determinada data, as passagens são mais caras. Mas se tivermos flexibilidade para antecipar ou adiar a partida em dois ou três dias, o preço já fica bem mais convidativo. O ideal, conforme especialistas, é comprar as passagens áreas com até 150 dias de antecedência (em viagens internacionais) e de até 60 dias (em voos nacionais).





4.Use as low cost

As low cost são companhias aéreas menos conhecidas e que oferecem taxas até 65% mais baratas que as empresas mais famosas. Além disso, elas não fazem distinção de classe nos serviços, barateando ainda mais a passagem. No dia a dia, os preços das passagens já são baixos, com tendência a ficarem ainda mais compensadores na Black Friday.





5.Aproveite as promoções

Muitas e muitas empresas baixam os preços antes da Black Friday, no dia 27 de novembro. No entanto, se você está pesquisando os preços agora e viu uma oferta atraente, aproveite para fazer a compra. Afinal, é melhor não deixar a oportunidade passar.





6.Fique de olho para garantir viagens mais curtas

O setor de turismo acredita que começar a recuperação pelas viagens mais curtas é uma decisão acertada, pois as pessoas ainda estão receosas com o novo coronavírus. Por isso, apostar em viagens curtas, de apenas um final de semana e em destinos mais próximos é uma boa pedida. Nesse sentido, fique de olho nas promoções da Black Friday.

8 sites que vão te ajudar a encontrar os menores preços

Agora que você já planejou sua viagem, data e orçamento, que tal olhar as dicas de sites de compras de passagens aéreas? Confira a seguir:

Decolar

É possível encontrar descontos atraentes e formas de pagamento amigáveis, com várias parcelas sem juros. Lembrando que o esquenta de ofertas já começou no site

123 milhas

Aqui a promessa é de passagens aéreas com até 50% de desconto fora da Black Friday. Por isso é importante acessar o site na sexta-feira de descontos para conferir as promoções;

Viajanet

A partir da informação da sua localização, o site encontra as melhores promoções para o usuário, que pode até comprar um destino e ganhar outro de brinde. O site tem ainda descontos de até 75% nas viagens;

Submarino Viagens

É possível planejar sua próxima viagem a partir de R$ 500,00 e com parcelamentos de até 12 vezes em todos os destinos. O site também já planejou promoções antecipadas para a Black Friday;

Kayak

site permite pesquisar o destino em várias companhias aéreas ao mesmo tempo, permitindo mais economia ao turista, além de emitir alertas de preços;

e-Destinos

Além de encontrar preços baixos nas passagens aéreas, o site oferece pesquisa de preços de carros e hotéis para facilitar a sua busca;

Skyscanner

site também oferece o serviço de busca de preço de passagens aéreas, hotéis e locação de carros, podendo fazer o agendamento e alterar a hora em que quiser;

Almundo

Através de uma simples busca já é possível saber os valores mais atrativos, as principais atividades turísticas da região e outros serviços. O site também oferece parcelamentos em até 12 vezes.

Viagens internacionais ainda podem ter restrições

Desde a declaração da pandemia da COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), muitos países aplicaram restrições a voos vindos do Brasil, como a proibição total ou a exigência de períodos de quarentena após o desembarque.





Por isso, é bom ficar monitorando a situação da pandemia em alguns países. Apesar dos índices serem bastante dinâmicos, um bom termômetro é o site Iata Travel Centre, que traz as informações mais atualizadas. Portanto, acompanhe as restrições clicando aqui





Concluindo, a Black Friday das passagens aéreas já começou e pode oferecer descontos de até 75%, mas é bom se planejar, pesquisar sobre as restrições do destino devido à COVID-19 e fazer um turismo responsável.





