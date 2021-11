Black Friday: ofertas vão de vibrador a Ferrari; veja anúncios inusitados

Nem só de eletrodomésticos e smartphones - produtos tradicionalmente procurados na Black Friday - vive o homem. O consumidor, afinal, tem necessidades básicas, e outras, nem tanto. O megaevento de descontos parece preparado para atender os mais variados gostos e desejos da freguesia. Ao menos a julgar pelos anúncios espalhados pela internet, que vão do entretenimento adulto ao mercado imobiliário, passando pelo misticismo.

Plataforma de sugar babies





Fica a dica para as jovens garotas interessadas em conquistar senhores generosos, capazes de proporcionar o tão sonhado “vidão”: a plataforma Mundo Sugar , que promove encontros entre “sugar daddies” e “sugar babies”, baixou o preço das inscrições de R$ 249,90 para R$ 97.

Oráculos em promoção

Atenção, jovem místico: a previsão do futuro estará, literal e figurativamente, na “bacia das almas” ao longo Black Friday. Sites como o Astrocentro anunciam descontos entre 30% e 50% em serviços como consultas com videntes, jogos de tarot e mapa astral.

Brinquedos sexuais

Já para os interessados na satisfação das demandas carnais, os sex shops virtuais oferecem os mais diversos apetrechos: vibradores, lingeries comestíveis, sugadores, entre outros produtos. No Diversão e amor , as ofertas incluem até “ursos estimuladores” com 40% de desconto.