Black Friday: lojas de vinhos prometem descontos e até sorteios de viagens

Há ofertas e promoções de sobra para compra de vinhos na Black Friday (foto: PxHere)





A pouco mais de uma semana da Black Friday, oficialmente marcada para o dia 26, última sexta-feira de novembro, e-commerces e lojas de vinhos de Belo Horizonte prometem a verdadeira “festa de Baco” (deus romano da bebida) aos consumidores. Os descontos anunciados chegam a 80% com vantagens associadas, como cashback e sorteios.









- Leia: No tradicional site Evino , as promoções foram lançadas ainda no início de novembro. A empresa oferece cerca de 200 rótulos nacionais e importados, entre kits e garrafas avulsas, com até 80% de abatimento. Quem optar pela compra de lançamentos - estes, vendidos pelo preço cheio - leva cashback de 5% para uso em dezembro.- Leia: Na Black Friday, ofertas vão de vibrador a Ferrari; veja anúncios inusitados









Na Grand Cru , com vendas on-line e quatro lojas instaladas na capital mineira, a expectativa é aumentar as vendas em ao menos 20% na comparação com o ano passado. Para tanto, a confraria já oferece, desde a semana passada, descontos de 15% a 20% em produtos selecionados no site. Em compras acima de seis unidades, o abatimento sobe para 35%. As assinaturas também baixaram de preço. Quem aderir aos planos até 25 de novembro terá o equivalente a três meses de isenção na anuidade. Ou seja, na prática, em vez de 12, pagará oito meses. Entre 26 e 28 de novembro, a rede pretende estender a campanha às às lojas físicas, com ofertas ainda mais atrativas, de até 75%.





Entre os destaques do megaevento, a Grand Cru destaca o kit de 6 rótulos de uvas variadas por R$ 119; o best seller Mancura com 8 garrafas por R$ 305,66 (-50%), ou mesmo a garrafa avulsa Barone Montalto Rosso 2019, de R$ 79,90 por R$ 43,95. Entre as opções mais sofisticadas, o catálogo oferece o Churchills Vintage, com 90 pontos na escala Robert Parker, de R$ 1.169 por R$ 701,94 (-40%); e o Zorzal Eggo Sauvignon Blanc De Cal 2015, de R$ 339,90 por R$ 202,24.





“É uma oportunidade e tanto para o consumidor. Ele vai poder tanto repor seu estoque de rótulos para consumo cotidiano, quando completar a adega com unidades especiais a preços bem camaradas”, recomenda Luiz Alberto Sanchez, gerente da Grand Cru do Bairro Belvedere, Região Centro-Sul da capital mineira.





No e-commerce Vai Vinho , além de descontos de até 70%, terão cupons surpresa com ofertas adicionais, distribuídos na sexta da Black Friday. “Depois do evento, já vai ficar um pouco difícil achar ofertas interessantes, pois a expectativa é de aumento dos preços já no primeiro trimestre de 2022. O dólar está alto e os insumos de produção estão em falta no mercado, já que o consumo de vinhos aumentou muito na pandemia. As importadoras, por enquanto, estão segurando o preço, trabalhando com margens de lucro menores. No entanto, quando os estoques acabarem, isso certamente vai ficar inviável”, avisa o diretor Marco Antônio Soares de Souza.

Fique esperto

Antes de brindar à economia proporcionada pela Black Friday, o consumidor deve tomar alguns cuidados para não ser passado para trás. O alerta é do sommelier Bruno Cirino. Segundo o enólogo, os amantes do néctar dos deuses devem ficar atentos sobretudo aos anúncios de rótulos antigos. Ele explica que, ao contrário do que apregoa o senso comum, nem todo vinho envelhece bem na garrafa.





“E aqueles que envelhecem são específicos e costumam ser mais caros. Portanto, desconfie de vinhos safra 2013, por exemplo, vendidos a R$ 20 ou R$ 30. A chance de ele estar bom para o consumo é mínima”, diz o profissional.





Outro ponto de atenção do cliente deve ser a cápsula que envolve a rolha. Bruno ensina que o invólucro deve estar impecável. O rompimento sujeita a bebida ao processo de fermentação. Ou seja: que ela se transforme em vinagre





“Ao abrir a garrafa, o comprador deve observar ainda o aspecto da rolha. Se ela estiver muito seca, é um mau sinal. Significa que o vinho já está oxidado. O cheiro e o sabor do líquido são outros elementos muito importantes. O vinho tem que ter um aroma agradável e frutado. Se estiver muito amargo ou azedo, não tenha vergonha: volte à loja, devolva o produto e exija o seu dinheiro de volta. Mas faça isso imediatamente. De preferência, no mesmo dia da abertura da garrafa. Depois, a loja pode alegar que a bebida estragou depois de aberta”, orienta Bruno.





Dicas do sommelier Bruno Cirino para fazer boas escolhas na Black Friday dos vinhos





Olho na cor





Vinhos brancos de cor alaranjada costumam estar oxidados. Existem vinhos na cor laranja - caso daqueles que passam por um processo de vinificação específico, mas o fabricante, via de regra, expõe essa informação. Pesquise.





Cuidado com o vinagre





Rótulos muito antigos com preços extremamente baixos podem conter nada mais que vinagre. Vinhos que envelhecem bem na garrafa nunca são muito baratos.





Embalagem perfeita





Só compre vinhos com cápsula em perfeito estado. Invólucros rompidos favorecem alterações da bebida.





Está ruim? Devolva





Provou o vinho e percebeu que há algo de errado com ele? Não tenha vergonha de questionar a loja e, se for o caso, exigir seu dinheiro de volta.