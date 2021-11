Black Friday: açougues prometem de picanha a javali com até 70% de desconto

Promoções anunciadas nos açougues de BH para a Black Friday 2021 inclui carnes exóticas, como o pernil de Javali (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A press) A Black Friday pode ser uma boa oportunidade para garantir o churrasco do fim de semana. Os açougues de Belo Horizonte já anunciam promoções para o megaevento, oficialmente marcado para o dia 26 de novembro, última sexta-feira do mês.









Os comerciantes estimam que neste ano, os abatimentos serão maiores na comparação com o ano passado, favorecidos pela queda de 0,31% no preço da comodity registrada em outubro pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por outro lado, o histórico de 16 meses de aumentos consecutivos deve manter os preços em patamares similares ou superiores aos de 2020.





A carne vermelha é a grande protagonista dos folhetos e anúncios deste ano. No açougue Gomes e Silva, situado no Bairro São Paulo, Região Nordeste da capital, o proprietário Francisco de Assis diz que ao menos quatro cortes bovinos entrarão em oferta.





O quilo de acém com osso será vendido com 46% de desconto, de R$ 29,99 por R$ 15,99. Já a picanha paraguaia, de R$ 69,99 passará para R$ 59,99 (-14,2%). O bife de chorizo baixará de R$ 59,99 para R$ 49,99. Na capa de filé angus, a queda prevista é de 12% - R$ 39,99 para R$ 35. A picanha de cordeiro também vai ficar mais barata: de R$ 69,99 por R$ 65.





"Por enquanto, planejei promoções com a mercadoria que tenho no estoque. Na semana da Black Friday, pretendo comprar mais produtos e acredito que será possível oferecer descontos maiores. A carne vem baixando de preço, o que melhora a margem de negociação com fornecedores", pondera Francisco.





'Black Friday deste ano será bem melhor que a do ano passado', aposta o gerente do Rafael Veloso (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A press) Na Ao Gosto, tradicional frigorífico de BH, situado no Bairro Floresta, as ofertas serão focadas nas carnes nobres, com destaque para os cortes de Wagyu, raça japonesa de gado - a mais valorizada do mercado. O pacote com 500 gramas do peito do animal será vendido por R$39,90, redução de 50%. O tomahawk wagyu (junção da costela bovina com o bife ancho) sairá R$ 89,90 o quilo, 70% de abatimento. O Wagyu shoulder, também conhecido como raquete, será oferecida a R$ 79,90 o pacote com 500g, ou seja, 30% mais barato.





O estabelecimento também vai disponibilizar carnes exóticas, como o pernil de javali. De R$ 89,90, o produto passará a custar R$ 59,90 o quilo (-33%). A quilo da rã terá 30% de desconto - de R$ 69,90 sairá por R$ 48,90 . Por fim, a coxinha de pato temperada com laranja deve baixar de R$ 29,90 para R$ 23,90 o quilo (-20%).











"O cenário econômico ainda é muito difícil, mas acreditamos que a Black Friday deste ano será bem melhor que a do ano passado. Com a flexibilização da cidade, o dinheiro certamente vai circular mais", projeta Rafael Veloso, gerente do Ao Gosto.