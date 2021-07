Passos visa movimentar R$ 20 milhões ao lançar programa de recuperação

Programa espera movimentar economia local em até R$ 20 milhões (foto: Marcos Michelin/EM/D.A Press) Passos lançou nesta sexta-feira (16/7) R$ 20 milhões. lançou nesta sexta-feira (16/7) programa de recuperação da economia que viabiliza empréstimo sem juros para microempreendedores e profissionais liberais, além de facilitar o pagamento de tributos atrasados. Ao todo, serão injetados R$ 2 milhões e a gestão espera movimentar a economia local em até





Passos Pra Frente

Juro Zero, contemplará Microempreendedores Individuais (MEIs), microempresários e profissionais liberais. O programa deve ser colocado em prática a partir de agosto, quando a Prefeitura de Passos pretende enviar projetos de lei à Câmara. Uma das ações, batizada de, contemplará Microempreendedores Individuais (MEIs), microempresários e profissionais liberais.





Todos eles poderão contratar, sem juros, o valor de até R$ 15 mil de empréstimo de uma instituição bancária credenciada, tendo seis meses de carência para pagamento da primeira parcela e parcelamento de até 36 vezes.

Para viabilizar a ação, a Câmara vai repassar R$ 100 mil e o Executivo, R$ 400 mil.

Refis

Já o Refis prevê pagamento de tributos municipais atrasados com juros subsidiados. O contribuinte que pagar em 12 vezes será isento em 100% dos juros e multas. Confira outras faixas:





13º ao 24º mês (95% de desconto)

25º ao 36º (90%)

37º ao 48º (85%)

49º ao 60º (80%)

61º ao 72º (75%)



Em setembro de 2021, o Passos Pra Frente prevê o envio de projeto de lei das entidades filantrópicas. A ação será viabilizada com R$ 500 mil do Legislativo e aporte de R$ 500 mil da Prefeitura – financiando, assim, R$ 1 milhão para a Lei das Entidades Filantrópicas. As entidades contratarão com o Poder Público através do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC).

E, por fim, em outubro, novembro e dezembro, envio do PL do Vale Gás – repasse de R$ 100 mil do Legislativo e aporte de mais R$ 400 mil, financiando, assim, R$ 500 mil para a Lei do Vale Gás. O projeto contemplará 4.727 famílias, ou seja, todos os beneficiários do CadÚnico.

Duodécimo

O presidente da Câmara, Alex Bueno, o prefeito Diego Oliveira e o secretário da Fazenda, Juliano Beluomini, no lançamento do Passos Pra Frente (foto: Alex Bueno/Divulgação)

Os repasses feitos pela Câmara serão oriundos do adiantamento do duodécimo, que é a verba devolvida pelo Legislativo ao Executivo ao final do exercício.