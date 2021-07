Com a gasolina mais cara em pesquisa da ANP, Passos quer saber o por quê

O preço do litro da gasolina em, Sudoeste de Minas, é o mais caro dentre as 27 cidades mineiras pesquisadas pela ANP (Agência Nacional de Petróleo) , entre 27 de junho e 3 de julho. O valor médio da gasolina na cidade é R$ 6,329 e do etanol, R$ 4,766.Gerentes de postos deafirmam que apenas repassam os aumentos praticados pela Petrobras e os custos dos distribuidores para manterem as portas abertas.Osreclamam e procuram postos que praticam preços menores, uma tarefa difícil. Passos fica próximo à divisa com o estado de São Paulo, que tem tributação menor que a de Minas Gerais, e há consumidores que aproveitam viagens ao interior paulista para encher o tanque.O vereador Francisco Sena, de Passos, ingressou com uma representação noEstadual pedindo a apuração de possíveis irregularidades no alto preço da gasolina e do etanol pagos pelo consumidor na cidade.Ele solicita ados preços dos combustíveis cobrados em Passos para apurar se está ocorrendo ou não aumento de preços sem justa causa.A pesquisa da ANP – Coordenadoria de Defesa da Concorrência – aponta que o consumidor que abastecer o carro com gasolina em Passos pagará de R$ 6,079 a R$ 6,399 por litro, com preço médio de R$ 6,329. Em segundo lugar em preços altos, na pesquisa da ANP, aparece São Sebastião do Paraíso, também no Sudoeste de Minas, com o preço médio da gasolina a R$ 6,245; em terceiro vem Unaí, no Noroeste do estado, com o preço médio pesquisado a R$ 6,201.Já o consumidor que optar pelo etanol em Passos pagará uma média de R$ 4,766, aponta a pesquisa. O etanol é o segundo mais caro das cidades pesquisadas. Muriaé tem o preço do combustível mais ‘salgado’ do interior de Minas Gerais, de acordo com a pesquisa realizada em 27 cidades mineiras, podendo ser encontrado ao preço médio de R$ 4,789.O ofício ao MP, endereçado à promotora de justiça Glaucia Vasquez, foi protocolado nessa terça-feira (6/7). O Procon foi acionado nesta quarta-feira (7/7), através da coordenadora Gabriela Marques Lemos.“Precisamos apurar se existe alguma irregularidade. Porque cada centavo de economia beneficia a nossa população. Hoje temos mototaxistas, moto entregadores, taxistas, motoristas de aplicativos. Cada centavo de economia no litro da gasolina faz a diferença para esses profissionais, e também para todos nós, consumidores”, justificou o vereador passense.