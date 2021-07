Indignação: prefeitura acusa moradores de distrito de furtar bloquetes

Bloquetes foram recolhidos nas ruas de Dom Lara por máquinas e caminhões da Prefeitura de Caratinga (foto: Facebook Dom Lara Indignado/Reprodução) Os moradores do distrito de Dom Lara, em Caratinga, no Leste de Minas, estão revoltados com a prefeitura. Na segunda-feira (5/7), máquinas e caminhões da prefeitura foram ao distrito para recolher os bloquetes de concreto que seriam usados no calçamento de ruas do distrito.



A revolta da população foi parar nas redes sociais. Vários protestos se concentraram no perfil "Dom Lara Indignado", no Facebook. O administrador do perfil, que prefere o anonimato, informou que os bloquetes foram levados para o distrito antes das eleições 2020, para o calçamento de ruas. Passadas as eleições, as peças continuaram nos passeios públicos.



Segundo ele, apenas duas ruas foram calçadas parcialmente, e que pouco mais de 400 metros de calçamento foram feitos na Rua José Augusto e em outra que ele conhece como “Rua do Morro da Escola”.



Sobre os comentários de que a prefeitura retirou os bloquetes porque as peças estavam sendo furtadas pela população, ele disse que não acredita nisso. "Como a prefeitura sabe disso? Ninguém contou quantas peças tinha antes e quantas peças tem agora. Para mim, isso é mais uma desculpa”, protestou.



Independentemente do problema relacionado ao recolhimento das peças pel aprefeitura, o administrador do perfil explicou que o nome “Dom Lara Indignado” é coerente com o descaso dos políticos em relação ao distrito em várias questões que envolvem a vida comunitária, e que, de fato, o povo de Dom Lara está indignado com o poder público há tempos.



Prefeitura nega "obra eleitoreira"



A Prefeitura de Caratinga confirmou os comentários das redes sociais e disse que, de fato, recebeu denúncias dando conta de que moradores estavam furtando os pequenos blocos de concreto que seriam usados na obras de pavimentação.



Por esse motivo, segundo a prefeitura, uma equipe da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Defesa Social recolheu o material de pavimentação que estava nas ruas de Dom Lara desde meados de 2020, mas negou se tratar de "obra eleitoreira".

"Devido às chuvas, a nossa equipe não pôde dar continuidade ao serviço, mas o trabalho que será realizado em outras ruas já está no cronograma", informou a prefeitura.



Além de retirar os bloquetes, a administração municipal pediu à polícia que investigue o autor do furto das peças. E esclareceu que não houve prejuízo para a população porque algumas ruas do distrito já foram pavimentadas.