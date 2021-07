Uruana de Minas vai pagar auxílio emergencial para famílias carentes

Valor depositado no cartão magnético pode ser usado no comércio da cidade (foto: Prefeitura de Uruana de Minas/Divulgação)

Trinta e sete famílias de Uruana de Minas, no Noroeste do estado, já receberam cartões magnéticos com valor de R$ 100 para compras de alimentos e suprimentos básicos no comércio local.



A espécie de "auxílio emergencial local", que recebeu o nome de Programa Crescer, deve distribuir o benefício por tempo indeterminado.