Cartório de Minas registram o maior número de testamentos da história

Conforme Colégio Notarial do Brasil, seção Minas Gerais, estado atinge altas históricas em números de testamentos (foto: Divulgação/CNB-MG)

Os cartórios de notas de Minas Gerais registraram, entre janeiro a maio deste ano, um aumento de 52% no número de testamentos no estado em relação ao mesmo período de 2020. Segundo dados do Colégio Notarial do Brasil – Seção Minas Gerais (CNB/MG), foram realizados 1.532 testamentos nos cinco primeiros meses de 2021, comparados com 1.005 atos realizados no mesmo período do ano passado.

Os testamentos vitais atingiram alta histórica ao superar, em 19%, o número de registros de 2019, ano que houve o maior número de testamentos realizados no estado, quando foram registrados, de janeiro a maio, 1.285. O impacto das mais de 520 mil mortes causadas pela pandemia da COVID-19, está entre as principais consequências para a marca de mais de 1.500 atos praticados.

Para o presidente do CNB/MG, Eduardo Calais, essa elevação nos registros tem relação com a pandemia de COVID-19, que proporcionou uma maior preocupação com o planejamento sucessório. “A morte ficou mais próxima de todos nós nos últimos dois anos e acredito que isso tenha feito as pessoas refletirem mais sobre ela e planejarem a destinação do seu patrimônio de forma segura para que sua vontade seja realizada e os seus herdeiros fiquem em segurança”, diz.





O crescimento no número de testamentos realizados no período também foi observado no Brasil. De acordo com o CNB, houve aumento de 40% de janeiro a maio deste ano em relação a 2020, sendo, respectivamente, 13.924 testamentos contra 9.865. Em relação ao mesmo período em 2019, com 12.402 lavraturas testamentárias, o aumento foi de 12%.





As Diretivas Antecipadas de Vontade (DAVs) ou Testamento Vital, mais popularmente conhecidos, também registraram crescimento em Minas. Esses documentos permitem que as pessoas expressem antecipadamente suas escolhas quanto às diretrizes de um tratamento médico futuro, caso fiquem impossibilitadas de manifestar sua vontade.



Em 2021, tiveram aumento de 47% nos primeiros cinco meses, como 22 testamentos vitais realizados, em relação ao mesmo período do ano passado, 15 registros, atingindo o maior número da história para estes meses. E 29% maior, em relação às 17 lavraturas em 2019.

Testamento Online

Os cartórios também permitem que o testamento seja realizado de forma online. A medida passou a valer em junho de 2020 por meio da plataforma oficial e-Notariado





Para realizá-lo, o cidadão precisa emitir um certificado digital, entrar em contato com o Cartório de Notas de sua preferência e solicitar o ato. O valor do ato eletrônico é igual ao praticado presencialmente.

