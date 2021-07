Idoso mata o enteado com tiro no peito por causa de dinheiro em Minas

O suspeito foi preso em flagrante pela PM com R$ 579 em dinheiro e uma sacola com roupas (foto: PMMG/Divulgação) Após uma discussão por causa de dinheiro, um idoso de 78 anos atirou com uma espingarda e matou o filho de sua companheira, o servidor geral Valter Luís Alves de Oliveira, de 59.

O suspeito tentou fugir, mas foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) na Praça Doutor Jorge Frange, com R$ 579 em dinheiro e uma sacola com roupas.

A arma usada no crime estava no quarto do suspeito e foi recolhida por perito da Polícia Civil (PC).

Segundo informações da mãe da vítima à PM, o filho foi baleado no momento em que discutia com o suspeito por causa de dinheiro.

Conforme relato do suspeito à PM, ele atirou contra a vítima em legítima defesa, após a o enteado pegar um pedaço de pau para atingi-lo.

Após ser ouvido pelo delegado de plantão da Polícia Civil, o suspeito seria encaminhado para a Penitenciária Professor Aluizio Ignacio de Oliveira.