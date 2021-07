Governo de Minas anuncia concurso com 684 vagas para a Polícia Civil

Concurso vai contemplar todas as categorias da corporação (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) concurso público para a Polícia Civil do estado. São 684 vagas para todas as categorias da coporação. Além dessas, outras 80 vagas serão preenchidas por profissionais que ficaram como excedentes no último concurso, em 2018. O governo de Minas anunciou nesta quarta-feira (7/7) a abertura depara a Polícia Civil do estado. São 684 vagas para todas as categorias da coporação. Além dessas, outras 80 vagas serão preenchidas por profissionais que ficaram como excedentes no último concurso, em 2018.

Das 684 vagas, serão até 30 para a carreira de Investigador de Polícia, até 397 para Escrivão de Polícia, até 62 para Delegado de Polícia, até nove para a carreira de Médico Legista, até 21 para a carreira de Perito Criminal, até 51 para Analista da Polícia Civil e até 114 para a carreira de Técnico Assistente da Polícia Civil.

Após oito anos, o novo concurso público irá contemplar todas as categorias da Polícia Civil e além disso, 16 delegados e 64 escrivães que ficaram como excedentes também foram convocados para ingressar na corporação.

Na formatura desta quarta, Zema foi paraninfo da turma e destacou o trabalho feito pelos profissionais e melhoria na segurança do estado. “Vocês têm uma grande missão pela frente, temos conseguido melhorar ano a ano as taxas de criminalidade do estado. E contamos com o empenho e comprometimento de todos vocês” disse.

“Quero anunciar nosso apoio e apoio do meu governo à Polícia Civil. Temos desenvolvido a instituição, modernizada, e teremos depois de oito anos um novo concurso com 684 vagas para todas as carreiras. Vamos fortalecer a segurança do povo mineiro”, afirmou o governador durante o discurso”, afirmou o governador.

Segundo o governo do estado, as informações complementares serão divulgadas em breve, após publicação do edital.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz