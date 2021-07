Menino é atropelado em rodovia ao voltar da escola e morre

O garoto foi atropelado na BR-364, nas proximidades da entrada de Frutal, no Triângulo Mineiro (foto: Rogério Basso/Divulgação) O garoto João Victor Alves Ferreira, de 11 anos, não resistiu a um traumatismo craniano que sofreu depois de ser atropelado ao voltar da escola, na BR-364, proximidades de Frutal, e morreu na noite dessa terça-feira (6/7), no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba.

Segundo relatos de testemunhas, o menino, que estava em sua bicicleta, foi atingido por uma caminhonete no momento que retornava da escola, para onde teria levado os seus deveres de casa, na tarde de segunda-feira (5/7).

O condutor do veículo relatou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o acidente aconteceu quando ele trafegava na rodovia sentido Planura/Frutal, sendo que, repentinamente, a bicicleta tentou cruzar a pista, não sendo possível frear o seu veículo.

Antes de João Victor ser levado para Uberaba, ele foi atendido por equipe do Corpo de Bombeiros de Frutal, que o encaminhou, inicialmente, para atendimento médico no Hospital Municipal Frei Gabriel. O garoto era morador do Bairro Frutal 2.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) questionando se a PC de Frutal vai investigar o atropelamento que matou o garoto, bem como se o condutor da caminhonete foi ouvido e qual foi a versão dele para o acidente, mas ainda não obteve resposta.