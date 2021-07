Depois de 3 anos sem ataques, agência bancária é explodida em Uberlândia

Com a detonação, não só o equipamento foi destruído, mas boa parte da unidade bancária (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Depois de cerca de 3 anos sem ataques do tipo, uma agência bancária de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi alvo de uma tentativa de furto por meio de explosão. Dois homens são procurados pela Polícia Militar (PM). Aparentemente eles não conseguiram levar nenhum valor do caixa detonado. Depois de cerca de 3 anos semdo tipo, umade, no Triângulo Mineiro, foi alvo de uma tentativa de furto por meio de. Dois homens são procurados pela(PM). Aparentemente eles não conseguiram levar nenhum valor do caixa detonado.



Com a detonação, não só o equipamento foi destruído, mas boa parte da unidade bancária. Entretanto, segundo a PM, eles não tiveram acesso às bandejas de dinheiro de nenhum caixa. Depois eles fugiram.



Vidros da agência ficaram espalhados pela rua, o teto ficou danificado, além de postos de atendimento internos terem sido destruídos.



O esquadrão antibombas da Polícia Federal (PF) foi ao local para verificar se ainda risco de mais uma explosão por possível artefato que possa ter ficado ali, o que foi descartado.



Não há previsão de volta do serviço na agência. Em nora, o banco afirmou estar apurando o ocorrido. "A agência em questão não terá atendimento hoje. Os clientes estão sendo direcionados para a Agência 3911/ Pç. Tubal Vilela e às Unidades do Bradesco Expresso da região."



O último ataque com explosão a caixas eletrônicos em Uberlândia aconteceu em 2018, quando ladrões detonaram um equipamento do Banco do Brasil no campus Umuarama da Universidade Federal de Uberlândia.