Ipiranga Agroindustrial arrenda usina do Grupo Itaiquara, em Passos

Primeira safra da Ipiranga será de cana plantadas pela Itaiquara em Passos, divisa com São João Batista do Glória

Em plena pandemia, a notícia traz alívio para quem procura por trabalho: a Ipiranga Agroindustrial S/A arrendou da Itaiquara Alimentos, proprietário da Usina Açucareira Passos – indústrias de açúcar e etanol e gleba de terras –, em, cidade que fica no Sudoeste de Minas Gerais.A safra desó começa em 2 de agosto, mas as contratações já começaram a ser agilizadas.O quadro atual é de 633 colaboradores, sendo destes 220rurais. Após a safra, a previsão é de contratar mais 150 pessoas para o plantio da cana-de-açúcar, com início em outubro.O GrupoIndústria de Alimentos S/A, proprietário da usina, continua com a fábrica de fermento, instalada dentro do mesmo parque industrial.