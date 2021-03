Bacalhau sobe 36% e salga cardápio da Semana Santa em BH e região

Além de encarar a alta de até 36% no preço médio do bacalhau, consumidor deve pesquisar antes de comprar, pois valor do produto pode variar 175%, dependendo do estabelecimento (foto: Élcio Paraíso/Divulgação )









Segundo o diretor do Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, lojistas e fornecedores justificam os acréscimos com alta do dólar. Outro fator apontado é a oferta restrita de materiais para embalagem, que acaba afetando o produto final. Nas distribuidoras da Grande BH, os descartáveis sofreram reajustes de até 150% nos últimos 12 meses





Os acompanhamentos do prato principal também prometem salgar o cardápio. Segundo a pesquisa, o quilo do camarão Sete Barbas foi de R$49,94 para R$55,62, elevação de 11%. Substituir o bacalhau para fazer economia também não será tarefa fácil, já que os peixes frescos também sofreram aumentos significativos.





Quem optar pela traíra, por exemplo, vai gastar 46% a mais em relação ao último feriado, já que o valor médio do quilo do peixe passou de R$ 21,12 para R$ 30,75. Vendido a R$ 67,55 o quilo, o salmão subiu 27%. A alta de preços também é significativa para o surubim (25%), a sardinha (20%), a tainha (36%) e a traíra (46%).

Variações

Além da escalada de preços, o consumidor também terá de encarar a boa velha maratona de pesquisas antes de efetuar suas compras neste feriado. Dependendo do estabelecimento, um mesmo produto pode custar até 175% mais caro, de acordo com o Mercado Mineiro.





É o caso do bacalhau Saithe, com valores que vão de R$ 39,90 até R$ 109,80. O tipo Imperial oscila de R$ 106,69 a R$ 169, ou seja: 58%. O camarão rosa limpo médio pode custar de R$ 58 até R$ 140, variação de 141%. Diferenças significativas também foram encontradas no preço médio de produtos como: filé de merluza (50%), salmão (92%), sardinha (120%), tilápia (56%) e piratininga (91%). A pesquisa completa pode ser acessada no site Mercado Mineiro.





A Semana Santa, que começou neste domingo (28/3) e vai até 3 de abril, será de penitências ao bolso do consumidor de Belo Horizonte e Região Metropolitana. Ao menos para aqueles que pretendem incluir bacalhau no tradicional almoço desta sexta-feira (2/4). O preço médio do produto subiu até 36% em relação ao mesmo período de 2020. A constatação é de um levantamento divulgado nesta segunda-feira (29/3) pelo site Mercado Mineiro.