Famílias de BH estão mais endividadas e menos inadimplentes, diz pesquisa

Cartões de crédito são os maiores culpados pelas dívidas das famílias em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) endividamento das famílias de Belo Horizonte cresceu, chegando a 68,7%, entretanto houve queda de 1,0 p.p no número de inadimplentes, que passou a ser 31,3% no segundo mês de 2021. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG) divulgou nesta segunda-feira (15/03) os dados levantados na Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), em fevereiro. Odas famílias de Belo Horizonte cresceu, chegando a 68,7%, entretanto houve queda de 1,0 p.p no número de, que passou a ser 31,3% no segundo mês de 2021.

No mês avaliado, 1.000 pessoas foram entrevistadas e 68,7% afirmaram que estavam endividados, em sua maioria por causa dos cartões de crédito. Além dessa modalidade de dívida, apareceram também o cheque especial, pré-datado e crédito consignado e pessoal, como os cinco primeiros da lista.

Com compromissos financeiros em atraso, 31,3% das famílias afirmaram que algumas contas ainda não foram quitadas. O índice é maior entre pessoas com renda igual ou inferior a 10 salários mínimos. Apesar da porcentagem, ela representa 1,0 p.p a menos que o levantamento realizado em janeiro deste ano.

A maioria dos entrevistados está envolvida em dívidas longas, sendo que 70,9% afirmaram terem compromissos por tempo igual ou superior a 90 dias. Em BH, endividamento representa 10% da renda familiar em 77,1% dos casos e 50% do orçamento mensal para 22,2% dos entrevistados. Em média, o tempo de comprometimento de renda é de sete meses.

A pesquisa foi realizada em colaboração com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e também analisou o Índice de Confiança das Famílias (ICF), que mede com precisão a avaliação que os consumidores fazem, mês a mês, sobre aspectos relacionados à condição de vida de sua família.

Entre esses fatores estão a capacidade e a qualidade de consumo atuais e de curto prazo, o nível de renda doméstico e a segurança no emprego, segundo a Fecomércio. Em fevereiro, o ICF chegou a 73,3 pontos mostrando que as famílias estão mais cautelosas com uma intenção de consumo estável.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz