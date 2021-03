BH: cai demanda por faxineiras e preço do serviço fica estável na pandemia

A procura por serviços de faxina (diaristas) apresentou uma queda durante a pandemia. Os preços se estabilizaram. Porém, nos últimos dois anos, houve um aumento de 11,9%. Uma pesquisa realizada pelo site MercadoMineiro consultou 35 profissionais e agências nos dias 12 a 13 de março de 2021.



O resultado demonstrou que, entre os pesquisados, o valor da diária pode variar 67%, sendo que a mais barata é de R$ 120 e a mais cara R$ 200. Nestes valores não estão inclusos o transporte e alimentação.



A base para se calcular o valor seria de serviços em apartamento de três quartos (±100m2), na Região Centro-Sul da capital mineira, tendo como moradores um casal com um filho de 5 anos.

Em dois anos, o preço médio da diária teve um aumento de 11,9%. Em 2019, o valor médio era de R$ 137,30 e passou a ser de R$ 153,64, em 2021.



O período de pandemia tem dificultado a vida das profissionais da limpeza. Várias famílias reduziram os gastos e muitas têm limpado a casa por contra própria ou diminuído a frequência das diaristas.



Outro fator que fortalece a crise no setor é a desconfiança das pessoas em deixar que pessoas não conhecidas entrem nas casas, explica Feliciano Abreu, do MercadoMineiro.

Segundo a pesquisa, é crescente também pessoas que perderam emprego em outra profissão e se tornaram diaristas para tentar sobreviver neste período, o que aumentou a concorrência.



O relato da maioria é que houve diminuição da frequência. Quem trabalhava duas vezes na semana, para o mesmo cliente, passou a trabalhar uma só. Outras que trabalhavam em uma casa uma vez na semana, passaram a trabalhar de 15 em 15 dias, para cada cliente, na média.

Ropsa sentiu diminuição da procura de diaristas durante a pandemia (foto: Maria Rosa de Jesus/Arquivo pessoal)

Maria Rosa de Jesus, 45 anos, sentiu no bolso a redução das ofertas de trabalho. "Acredito que caiu em 50%, mais ou menos, a procura. E onde continuei trabalhando o serviço aumentou. Às vezes, mais roupas pra lavar, com as pessoas ficando em casa". Rosa trabalha em emprego fixo durante a semana, na parte da manhã. "Faço bico com faxina no período da tarde, umas quatro vezes por semana."

Para Maria do Socorro de Souza, de 47, as chamadas também diminuíram, "uns 30%". Mas diz que não notou aumento dos serviços onde ela continuou prestando faxinas. Em algumas casas, ela vai de 15 em 15 dias; em outras, uma vez por semana.



"Não achei que houve aumento de serviço". Mas diz que não tem aumento nos valores há mais de um ano. "Inclusive a passagem de ônibus é por minha conta".

O site MercadoMineiro não atesta a qualidade dos profissionais envolvidos na pesquisa. Foram escolhidos aleatoriamente em jornais e classificados.

Resultados da pesquisa sobre diaristas:

Menor Valor R$ 120,00

Maior Valor R$ 200,00

Variação 67%





Preço Médio:

março 2019 R$ 137,30

março 2021 R$ 153,64

Variação 11,90%





FONTE: MercadoMineiro (www.MercadoMineiro.com.br)