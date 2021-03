Lira: admissibilidade da reforma administrativa deve ser discutida nesta semana

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que os deputados devem começar a tratar nesta semana da admissibilidade da reforma administrativa na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).



Ainda segundo ele, os requerimentos relacionados à reforma tributária devem começar a andar em breve. Há duas propostas, uma da Câmara e uma do Senado.



Lira disse que a intenção é que deputados e senadores discutam um texto de consenso numa comissão especial.



"A reforma tributária demandará alguns meses no Congresso", afirmou, em live dos jornais O Globo e Valor Econômico.



Lira prevê entre seis a oito meses entre discussões, tramitação e aprovação da proposta no Legislativo.