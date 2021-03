2020 marcou a estreia de 13 milhões de consumidores na internet, diz pesquisa

O e-commerce brasileiro conquistou 13 milhões de novos consumidores no ano passado, o que aumentou em 29% o total de clientes online em relação a 2019. Os dados são do relatório Webshoppers 43, uma parceria entre EbitNielsen e Bexs Banco.



Ao todo, o comércio eletrônico faturou R$ 87,4 bilhões em 2020, um avanço de 41% sobre o ano anterior, e somou 194 milhões de pedidos. Cerca de 79,7 milhões de consumidores compraram pela internet no ano passado, o que equivale a 38% da população brasileira.



De acordo com o levantamento, 83% dos consumidores que compraram online pela primeira vez no ano passado repetiriam a operação, enquanto 69,5% promoveriam a loja onde realizaram a compra.



Cerca de 15% dos entrevistados, porém, não gostaram da experiência de comprar com um clique. Para 28% destes, o prazo de entrega foi o que mais incomodou. Outras razões para a insatisfação são a qualidade do atendimento e dos produtos enviados.



O frete também é decisivo no momento da compra, segundo a pesquisa EbitNielsen. Só 5,9% dos consumidores isentos do frete apresentaram queixas. Já entre aqueles que pagaram R$ 200 ou mais pelo transporte, 15,7% desaprovaram a experiência de compra.