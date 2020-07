Motéis de BH investem em atrativos para driblar a crise durante a pandemia

Motéis continuam firmes, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus (foto: Divulgação/ Motel Sunny Day) pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), os motéis de Belo Horizonte continuam resistindo. E, para isso, têm investido em atrativos para chamar a atenção dos casais. Mesmo com a crise provocada pelado novo(Sars-Cov-2), osde Belo Horizonte continuam resistindo. E, para isso, têm investido em atrativos para chamar a atenção dos casais.





Betim e Contagem, passou a oferecer hospedagens a partir de R$ 50 em suas suítes.



A rede conta com quartos com ou sem hidromassagem, restaurantes 24 horas com opções de petiscos, almoço e jantar, além de Wi-fi liberado e serviço de Netflix. Para os clientes que contratam apenas a pernoite, o café da manhã é cortesia. A rede de motéis Sunny Day, com unidades em BH,e Contagem, passou a oferecer hospedagens a partir de R$ 50 em suas suítes.A rede conta com quartos com ou sem hidromassagem, restaurantes 24 horas com opções de petiscos, almoço e jantar, além de Wi-fi liberado e serviço de. Para os clientes que contratam apenas a pernoite, o café da manhã é cortesia.





Já nos Motéis Fantasy, localizados em Contagem e na Região dos Bairros Castelo e Pampulha, para atrair a clientela há promoções de perdia com hidromassagem, além de dois almoços e dois cafés da manhã, por R$ 149. No pernoite, a mesma opção também sai por esse valor.





Em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de BH, o Motel Mediterrâneo passou a oferecer também o almoço executivo – antes havia somente jantar a dois. A opção de refeição é inclusa no perdia, que é válida de segunda a quinta-feira, das 11h às 17h, pelo preço de R$ 148 para as suítes com hidromassagem e de R$ 99 para as suítes sem o serviço.

Medidas de higiene





Além das medidas de higiene já exigidas para que os motéis operem, determinadas antes da pandemia, com a chegada da COVID-19 a limpeza ficou ainda mais rigorosa nesses estabelecimentos.





Segundo a gerente de marketing do Sunny Day, Michelle Ribeiro, o motel garante que as banheiras de hidromassagem podem ser usadas sem o menor risco de contaminação.





Ainda de acordo com Michelle, os motéis da rede disponibilizam álcool em gel nos quartos, e cada suíte recebe uma máquina que retira o oxigênio do ar-condicionado e libera moléculas de ozônio, que mata todos os microorganismos.

*Estagiário sob supervisão da supervisora Kelen Cristina