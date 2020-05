Só metade dos MEIs e informais conseguem resistir mais 30 dias

Papelaria no Barreiro afixou uma faixa para avisar aos clientes que o serviço continua a ser prestado, mas remotamente (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), diversos trabalhadores estão lutando para enfrentar as consequências da crise econômica. O desemprego deve apresentar no segundo trimestre de 2020 um crescimento recorde, devido às alternativas drásticas encontradas pelas empresas na tentativa de reduzir gastos durante a turbulência causada pela COVID-19. De acordo com a pesquisa “Raio-X do pequeno empreendedor brasileiro”, feita pela Me Poupe! Research em parceria com a Toluna e IMO insights, 50% dos microempreendedores individuais, das microempresas e dos informais possuem capital para continuar suas atividades apenas por mais 30 dias. Em meio à(Sars-Cov-2), diversos trabalhadores estão lutando para enfrentar as consequências da. O desemprego deve apresentar no segundo trimestre de 2020 um crescimento recorde, devido às alternativas drásticas encontradas pelas empresas na tentativa de reduzir gastos durante a turbulência causada pela. De acordo com a pesquisa “”, feita pelaem parceria com a Toluna e IMO insights, 50% dose dospossuem capital para continuar suas atividades apenas por mais 30 dias.









De acordo com a fundadora da Me Poupe!, Nathalia Arcuri, a iniciativa visa ajudar quem precisa de apoio nesse momento de caos em todos os cenários do país.

"Nossa economia é baseada nesses pequenos empreendedores, mas, ao mesmo tempo, são essas pessoas que estão sentindo os maiores impactos econômicos com o avanço da COVID-19. Por isso, criamos o SOS Me Poupe!. Queremos resgatar os pequenos para eles saírem dessa crise melhor que entraram. Inclusive, a plataforma também trará conteúdos para ajudar quem quer começar a empreender nesse momento”, explicou Nathalia.

O programa visa consolidar em um mesmo espaço as informações para apoiar profissionais autônomos, micro e pequenos empreendedores, e até pessoas que buscam uma nova oportunidade de emprego ou que pretendem fazer uma renda extra durante esse período. A plataforma funciona como uma vitrine para que esses trabalhadores divulguem seus serviços e produtos de forma gratuita.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa