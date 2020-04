Mercedes-Benz estende férias coletivas no Brasil até 2 de maio

Os funcionários já estão de férias desde o final de março (foto: Sarah Silbiger / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)



Confira o comunicado na íntegra:

Neste contexto de, mais uma gigante do setor automotivo decide prolongar a paralisação de suas atividades. Adivulgou, nesta sexta-feira (3), as medidas deadotadas pela empresa.vai estender oem todas as unidades no Brasil até 2 de maio. Os funcionários da produção e administrativos já estão em casa desde 23 de março, quando começou o recesso.



"Medidas de prevenção à COVID-19 adotadas pela Mercedes-Benz no Brasil:



– A Mercedes-Benz, pensando no cuidado com seus colaboradores e familiares frente à atual situação da COVID-19 e também em razão dos impactos negativos na indústria automotiva, decidiu estender o período de férias coletivas em todas as suas unidades no Brasil



– Assim, todos os funcionários da produção e administrativos, que já estavam em casa desde 23 de março, vão permanecer em férias coletivas até 2 de maio



– Previsto o retorno das atividades em 4 de maio, a depender da situação do país



– O atual cenário traz grandes preocupações com nossos colaboradores e também, como não poderia deixar de ser, com a saúde financeira da empresa



– Nesse contexto, vamos iniciar um processo de negociação com os sindicatos a fim de definir alternativas de gestão de mão de obra que possibilitem ajustar nossos atuais custos e volumes de produção à atual realidade

– A Mercedes-Benz reafirma, assim, seu compromisso de responsabilidade com todos os seus colaboradores no Brasil.



Equipe de Comunicação Corporativa Mercedes-Benz

*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





