Petroleiros voltam ao trabalho em Minas após Justiça impor multa

Os trabalhadores se reuniram no fim da tarde dessa segunda-feira para discutir a liminar (foto: Anselmo Braga / Sindpetro / Divulgação)

Multa subiu

Emdesde o último sábado, osemvoltaram ao trabalho na noite dessa segunda-feira (28) para o sindicato da categoria () não ter de pagar umadiária de R$ 250 mil. A punição foi fixada pela, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.O grupo, no entanto, só terá umafinal sobre a proposta dopara um acordo com ana sexta-feira (1).Até lá, permanecem oe a mobilização. A pauta doengloba a renovação dode trabalho e a manutenção dosdos trabalhadores.O grupo denuncia o que chama de “” da Petrobras. No processo, a Refinaria Gabriel Passos () seria uma das primeiras a serem vendidas.No sábado, a Jconcedeu umadeterminando que a equipe operacional voltasse “de imediato” ao trabalho, sob pena dede R$ 100 mil.Decisão dessa segunda-feira da juíza Fernanda Cristine Nunes Teixeira aumentou o valor para R$ 250 mil por dia, caso as trocas de turno não fossem efetuadas.“O que essa liminar faz é tirar o direito de greve do trabalhador, porque ela nos obriga a colocar todos da área operacional para dentro da Regap”, afirma o. De acordo com ele, o estado de greve permanece e o sindicato continua recorrendo da decisão judicial que determinou o retorno ao trabalho.também avalia estratégias para manter o movimento, caso a categoria rejeite a proposta do TST nas assembleias convocadas ao longo da semana. São duas reuniões nesta segunda-feira, duas na quarta-feira e uma última pela manhã na sexta-feira (1).“Essa greve é também para denunciar o fato de aestarnesse processo de privatização. Desde o golpe, a Petrobras diminuiu o gasto com manutenção e vários incidentes estão acontecendo. A ideia é deixar sucatear para ganhar apoio público à”, afirmou o sindicalista.Na noite sexta-feira, ae aacataram os termos apresentados pelo TST para o acordo coletivo de trabalho 2019-2020. Com isso, a entidade suspendeu a greve que começaria também no sábado, mas Minas Gerais e Rio de Janeiro ficaram de fora da decisão.Entre as sugestões que fazem parte da proposta do TST estão a limitação em 30% da participação dos empregados no plano de saúde da estatal. O texto também admite a participação dos sindicatos na implantação de turnos de 12 horas para empregados em terra, faz ajuste na proposta sobre o banco de horas, com metade das horas excedentes sendo pagas e a outra metade compensada, determinou um reajuste maior para o plano de saúde e permitiu o recolhimento da mensalidade sindical.