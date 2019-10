Petroleiros mantém greve em Minas apesar de proposta do TST

Petroleiros fizeram reunião em frente à Regap na manhã deste sábado e decidiram manter a greve até fazer assembleia única (foto: Felipe Pinheiro / EM / D.A. Press)

Greve mantida

Desabastecimento

A decisão nacional dostomada na noite dessa sexta-feira, de suspender a greve da categoria, não vale para os profissionaisque continuam com os braços cruzados até que uma nova assembleia única seja feita. A deliberação será marcada para segunda ou terça-feira, de acordo com o Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais ().A greve começou na manhã deste, quando pelo menos 60 trabalhadores não entraram para a troca de turno na Refinaria Gabriel Passos ().Apesar de a greve estar mantida, funcionários dae dase reuniram na manhã deste sábado e terão encontro à tarde com o próximo grupo que chega para deliberar se eles mantém o. Mas ainda que eles decidam entrar para trabalhar, a greve continua aprovada e dependendo de deliberação para ser finalizada.Segundo coordenador do, a pauta é ae a manutenção dosameaçados com a possível. “Queríamos a renovação por dois anos, como vem sendo feito há um bom tempo, mas a empresa só oferece um, porque a Petrobras está fazendo uma, ela está sendo fatiada e vendida às partes”, afirma.De acordo com Anselmo Braga, aé a que tem o processo mais adiantado para aPor isso, diferentemente do que ocorreu nacionalmente, a categoria aprovou a greve iniciada nesta manhã, para desfazer isso, é preciso convocar uma nova assembleia por meio de edital.“Aem Minas. Os trabalhadores têm a opção de entrar pra trabalhar, mas também de voltar para casa até que a greve seja desfeita por uma assembleia. Vamos soltar o edital chamando essa assembleia para segunda ou terça-feira e aí decidir se a categoria em Minas aceita ou não a proposta do Tribunal Superior do Trabalho e se a grev continua ou não”, disse.Na noite dessa sexta-feira, adecidiu suspender a greve que havia programado para iniciar hoje, depois de oacatar quatro das seis sugestões feitas pelos sindicalistas para melhorar a proposta de mediação com os trabalhadores e a Petrobras.Também na noite de ontem, ainformou ter aceitado os termos apresentados pelo TST para ode trabalho 2019-2020. Além de Minas, ficou de fora do acordo o Sindpetro RJ, que se recusou a assinar a proposta inicial do TST.Entre as sugestões daincorporadas pela proposta do TST estão a limitação em 30% da participação dosno plano de saúde da estatal. O texto também admite a participação dos sindicatos na implantação de turnos de 12 horas para empregados em terra, faz ajuste na proposta sobre o banco de horas, com metade das horas excedentes sendo pagas e a outra metade compensada, determinou um reajuste maior para o plano de saúde e permitiu o recolhimento da mensalidade sindical.De acordo com o coordenador doa intenção dos petroleiros mineiros não é gerar desabastecimento de combustíveis, mas isso não está descartado.“Se a greve continuar pode faltar combustíveis para a população em geral, não para os serviços essenciais e não por culpa do sindicato, que está aberto a negociar troca de trabalhadores lá dentro. Se a empresa ficar irredutível e não negociar a troca vamos à Justiça para tirar eles lá de dentro e aí pode até ter que parar”, explicou.