FUP suspende greve dos petroleiros com indicativo de aceitação da proposta do TST

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) decidiu suspender a greve programada para começar sábado (26), depois que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) acatou quatro de seis sugestões feitas pelos sindicalistas para melhorar a proposta de mediação do TST entre os trabalhadores e a Petrobras.



A FUP ressaltou, porém, que se a Petrobras não concordar com as mudanças realizadas na proposta feita pelo TST, a entidade retomará o movimento grevista.



Entre as sugestões acatadas pelo órgão estão um reajuste maior para o Plano de Saúde; turno de 12 horas em terra somente depois de negociações nas unidades; pagar metade das horas extra e outra metade ir para o banco de horas; e recolher a mensalidade sindical.



"Estamos por isso indicando à categoria a aceitação do acordo do TST e a suspensão da greve", disse o coordenador da FUP, José Maria Rangel.