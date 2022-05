O vereador Alex Brito é o autor da lei que institui cotas raciais para o serviço público em Ouro Preto (foto: Câmara Municipal de Ouro Preto/Divulgação)

A cidade de Ouro Preto instituiu cotas raciais para o serviço público. De autoria do vereador Alex Brito, a lei 1.247/22 foi sancionada pelo prefeito Angelo Owsaldo, no dia 13 de maio, e estabelece política de ação afirmativa para o ingresso de negros e negras no serviço público municipal em cargos efetivos. A cidade tem maioria da população negra, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).