Hop Gastrô promete 12 horas de comida e bebida no fim de semana

A estação Fogo de Chão irá oferecer porco à pururuca e costelão bovino, enquanto na estação Pitsmoker, os convidados poderão saborear sanduíches de Pulled Pork com costela e o Burguer de Costela (foto: Divulgação / Hop Gastrô) Metade de um dia com comida garantida. O evento Hop Gastrô 2023, no Espaço Lunarium Confraria, Avenida Professor Clóvis Salgado, 1710, no Bairro Bandeirantes, promete shows, comida e bebida das 12h à 0h deste sábado (5/8).

A estação Fogo de Chão irá oferecer porco à pururuca e costelão bovino, enquanto na estação Pitsmoker, preparada em parceria com @mimitomaker, os convidados poderão saborear sanduíches de Pulled Pork com costela e o Burguer de Costela.

Na estação Big Fast serão servidos pastéis, bolinhos, petiscos e porções para agradar a todos os gostos. A estação Gastronomia ao Vivo contará com renomados chefs, como Renato Lobato, Gustavo Figueiredo e Paulo Lobo, apresentando pratos exclusivos como Arroz Sertanejo, Paella Valenciana e Costelinha de Porco com ora-pro-nóbis e angu de milho verde.

Para não ficar com sede, quatro cervejarias artesanais de Belo Horizonte também fazem parte da festa. Albano’s, Slod, Läut e Loba vendem chopps, compõem uma barraca de drinks, um stand de vinhos e opções refrescantes de soft drinks.

O ingresso do evento está no segundo lote de vendas, no Sympla, por R$ 100,00, com mais R$ 10,00 de taxa.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice