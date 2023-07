Após dar o que falar nas redes sociais com uma paródia do filme ‘Bastardos inglórios', na segunda-feira passada (24/7), o humorista Tiago Santineli lançou o especial de comédia no canal do YouTube. Chamado ‘Antipatriota’ , o show reúne o repertório de piadas de stand-up.

Com 1h48 minutos de duração, Santineli passa por vários assuntos, começando por saúde mental, depressão e remédios controlados, passando por política e terminando com religião e pandemia. O vídeo tem um cenário revirado, em uma referência aos ataques golpistas de 8 de janeiro.

Em 1h48, Tiago Santineli faz diversas críticas a direitistas e também à "esquerda gratiluz" Reprodução / Instagram / Tiago Santineli

O principal alvo do humorista são os patriotas, como chama os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele se refere ao grupo como burros e remonta momentos das manifestações bolsonaristas que viraram meme, como o chamado a ETs, hino nacional para o pneu e o patriota do caminhão.

O ataque às sedes dos Três Poderes também viraram piada no show de Santineli. Além de remontar a momentos, como o de Dona Fátima, que ameaçou pegar Xandão e defecar por todo banheiro do STF, o humorista também questiona como o momento será abordado em sala de aula. “Vai ser ainda mais difícil ser professor de história no futuro”, diz em um momento.

O comediante ainda critica a própria esquerda, que chama de “gratiluz”. “Vai vir um golpe com o povo todo armado e tu vai falar: ‘calma, eu vou parar esse golpe porque vou ler um poema de Camões aqui’. Também não falta autocrítica: “Eu sei do meu erro”, diz Tiago ao falar sobre humoristas.

Por fim, ele fala sobre negacionismo e como perdeu um tio para a Covid-19, após o homem negar a existência da doença e não ter se vacinado contra a comorbidade. Até nos créditos, Santineli faz piada: ele agradece a outros criadores de conteúdo com o qual já teve algum conflito, como Vitor Santos, do canal Metaforando, Carlos Pilotto e Criss Paiva, do podcast Vênus, além de Dona Fátima e Papai do Céu.

Mais polêmicas

Se no teaser Tiago e o rapper Djonga matam um sósia de Luciano Hang, empresário, dono da Havan e apoiador de Bolsonaro, na cena pós-crédito o alvo é o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Citado na primeira parte do vídeo como Nikole, em referência a quando o parlamentar usou uma peruca loira no Dia da Mulher para fazer um discurso transfóbico na bancada da Câmara dos Deputados, o personagem aparece no mesmo cenário de ‘Patriotas inglórios’, amarrado em uma cadeira.

Junto com Djonga, Santineli marca o número 22 na testa de Nikole com um ferro quente, em referência ao número de Bolsonaro nas urnas, nas eleições do ano passado. O rapper ainda manda um beijo para a testa do personagem. Já esperando as críticas, Tiago postou em seu perfil: “Que comece a choradeira dos patriotas”.

Até o momento, ‘Antipatriota’ tem quase 265 mil visualizações. Com a publicação do vídeo, Santineli, oficialmente, entrou em uma nova era, com seu show ‘O pai da mentira’. Ele se apresenta em Belo Horizonte, no dia 10 de setembro, no Cine Theatro Brasil Vallourec. Os ingressos custam a partir de R$ 35.