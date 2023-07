Humorista e Djonga 'matam' sósia de Hang em vídeo

Crítico ferrenho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros nomes da direita, o comediante Tiago Santineli decidiu lançar um vídeo polêmico nessa segunda-feira (25/7) para anunciar o lançamento do seu especial de stand-up, que chega ao YouTube no próximo domingo. Junto com o rapper Djonga, ele provoca a morte de vários bolsonaristas. O cantor mineiro bate diversas vezes na cabeça de um sósia de Luciano Hang, empresário, dono da Havan e apoiador de Bolsonaro.

Com o título ‘Patriotas inglórios’, o vídeo de pouco mais de 6 minutos faz um paralelo com o filme dirigido por Quentin Tarantino. Enquanto no longa de 2009 um grupo de soldados americanos de origem judaica se junta para matar o maior número possível de alemães nazistas, Santineli aparece como o líder de um grupo de extermínio de patriotas, em referência a como os bolsonaristas se autointitulam.

No vídeo, o humorista pede a um de seus capangas para trazer “o idiota de verde”. O homem, então, leva um careca vestindo um terno verde com uma gravata amarela, em uma referência a Luciano Hang. Santineli pede para o prisioneiro ajoelhar em estrume de vaca e o ameaça. “Você tá ligado que nosso negócio não é fazer notinha de repúdio contra vocês. Nosso negócio é descer a porrada na cabeça de patriota”, diz.

Ele ainda pede para que o homem de verde diga onde está Nicole, em troca de sua vida. “Não vou colocar a vida de patriota em risco”, nega o sósia de Hang. “Não vou falar nada para você e nem para esses comunistas maconheiros”, ressalta em outro momento.

Em seguida, Santineli diz que Gustavo vai fazer o trabalho. “Tem patriota querendo se encontrar com Olavo”, chama o humorista, se referenciando a Olavo de Carvalho, morto em janeiro de 2022. Surge, então, Djonga, que se chama Gustavo e é conhecido pelas músicas de cunho político e luta contra o racismo. “Quer dizer que, depois de tudo, você achou que não ia acontecer nada?”, pergunta ao prisioneiro, antes de acertar o taco de beisebol na cabeça do homem.

O vídeo termina com Santineli saindo apressado para um show e pedindo a seus companheiros para capturar Nicole com vida. Não fica claro a quem ele se refere, mas pode ser uma crítica a Nikolas Ferreira (PL-MG) O deputado federal usou uma peruca no Dia da Mulher para fazer um discurso transfóbico na bancada da Câmara dos Deputados.

Vídeo divide as redes sociais

O vídeo levantou polêmica, mesmo entre os admiradores do comediante. “Mano gosto dos seus vídeos, mas achei esse bem bosta, acho que relacionar a morte dos caras da forma que fica escroto, quase o mesmo nível que o Léo Lins”, apontou um seguidor de Santineli, se referindo a piadas preconceituosas feitas por Lins.

“Se perdeu no personagem”, criticou outro, dizendo que Tiago foi longe demais. “Tentou de todo jeito fazer um buzz marketing apelando pra apologia a violência política, mas parece que até agora não rolou”, ironizou um perfil.

Santineli também está sendo acusado de aumentar a polarização entre esquerda e direita. “Pelos níveis dos comentários, os caras querem mesmo uma guerra civil contra os bolsonaristas e todo mundo que eles chama de "fascista" (ou seja, ser de direita e pensar diferente). Que pessoal bizarro”, publicou outro.

Em 'Patriotas inglórios', Tiago Santineli mata bolsonaristas (foto: Reprodução / YouTube)

Já os apoiadores elogiam o trabalho de Santineli e como seu vídeo pode ser uma forma de organização da esquerda. “Tem muito menino criado a leite com pera achando que fogo nos racistas é fogueira de luau. Muito Zé doidinho que acha que é progressista, mas faz parte do problema. Você tá tirando esses caras do armário e isso tá muito massa. Continua!”, disse um perfil, se referindo ao lema de Djonga “fogo nos racistas”.

A referência a ‘Bastardos inglórios’ é elogiada também. “Um dos meus youtubers preferidos fazendo referência a um dos meus filmes preferidos. Que dia, amigos/as/es, que dia”, apontou um seguidor. “Isso, senhoras e senhores, é cinema! Lembrou muito o Bastardos Inglórios, genial!”, relatou outro.

“Se não ganhar um prêmio de melhor curta metragem, e não exibido nas salas de cinema esse ano, então nenhum curta vai merecer essa honra. Ficou muito bom MESMO”, elogiou mais um perfil. O vídeo já tem 400 mil visualizações só no YouTube e quase 80 mil likes.

Tiago Santineli compartilhou vários comentários criticando o vídeo, de forma irônica. Ele ainda defendeu seu posicionamento. “Leiam os comentários das notícias sobre a Marielle depois voltem aqui pra me dizer se essa galera de extrema direita merece amor e carinho da gente”, publicou nas redes sociais.

‘Antipatriota’

Tiago Santineli é comediante desde 2017. Ele ganhou notoriedade ao fazer piadas sobre suas frustrações profissionais e religiosas, além de fazer reflexões sobre sua vida. Em ‘Antipatriota’, ele faz uma crítica ao cenário político brasileiro, com muita ironia e sagacidade.

O show de stand up foi gravado durante o mês de maio e será disponibilizado pelo YouTube. O comediante está em turnê com seu novo show, ‘O pai da mentira’.

Santineli também é roteirista e apresentador do programa “Se pá Brasília”, da TV Movimento. Ele também escreveu peças publicitárias de empresas e criou o material de um programa do Ministério da Educação em 2018. Em São Paulo, Santineli escreveu para programas da TNT e atualmente é um dos roteiristas do “Jornal de Casa”, apresentado pelo comediante Victor Camejo.