Dino aciona PF para investigar acordos da Lava Jato com outros países

Ministro da Justiça quer investigação sobre supostas irregularidades na Lava Jato (foto: Sergio Lima / AFP) O ministro da Justiça, Flávio Dino, acionou a Polícia Federal (PF) para investigar as supostas irregularidades praticadas na Operação Lava-Jato. A suspeita é de que o ex-procurador e coordenador da força-tarefa Deltan Dallagnol tenha negociado em sigilo com autoridades dos Estados Unidos um acordo para dividir o dinheiro que seria cobrado da Petrobras em multas e penalidades no âmbito da operação.

Encaminhei hoje à Polícia Federal o caso dos acordos feitos por procuradores com outros países, sem o procedimento legal. O objetivo é a investigação sobre a origem e o destino de bilhões de reais e os motivos que levaram a tais acordos com autoridades estrangeiras. %u2014 Flávio Dino %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@FlavioDino) July 24, 2023









A instauração do inquérito foi alvo de críticas do senador Sergio Moro (União-PR), ex-juiz responsável pela Lava-Jato. "Ministro da Justiça pede a PF a instauração de inquérito com base em "prova" ilícita. Uma vergonha. Estado de Direito jogado pela janela. Nem vou discutir o mérito do acordo, aliás aprovado na época pelo Conselho Superior do MPF e elogiado internacionalmente", disparou Moro.

Ministro da Justiça pede a PF a instauração de inquérito com base em %u201Cprova%u201D ilícita. Uma vergonha. Estado de Direito jogado pela janela. Nem vou discutir o mérito do acordo, aliás aprovado na época pelo Conselho Superior do MPF e elogiado internacionalmente. pic.twitter.com/HvdY1EUouv %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) July 24, 2023

UOL, em parceria com a newsletter A Grande Guerra, revela que procuradores suíços e brasileiros A denúncia, revelada pelo, em parceria com a newsletter, revela que procuradores suíços e brasileiros conversaram por mais de três anos pelo Telegram e as conversas não eram registradas oficialmente.





Segundo Dallagnol, os acordos foram tratados de forma confidencial por várias razões de interesse público. "Que incluíam preservar os interesses da investigação e da recuperação de ativos, assim como promover, na forma e tempo apropriado de acordo com a lei das sociedades anônimas, a divulgação de informações ao mercado", disse após a revelação das mensagens.