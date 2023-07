Dallagnol se defende de acusações sobre acordos da Lava-Jato nos EUA

Dallagnol defende que negociações ocorreram em sigilo por defesa do interesse público (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O ex-procurador e ex-coordenador da força-tarefa da Operação Lava-Jato, Deltan Dallagnol, se defendeu das denúncias reveladas por reportagem do UOL, em parceria com a newsletter "A Grande Guerra", de que ele teria negociado com autoridades dos Estados Unidos um acordo para dividir o dinheiro que seria cobrado da Petrobras em multas e penalidades em razão de corrupção.