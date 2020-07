Seis filmes de Quentin Tarantino para ver na quarentena

(foto: Paramount/Divulgação)

Quentin Tarantino, querido pelo público e crítica, costuma elevar seus filmes ao status de obras-primas. O cineasta é conhecido por seus roteiros sangrentos com toques de humor, além das inúmeras referências a momentos históricos, ao próprio cinema e à cultura pop. Seus longas figuram na lista de indicações dos principais prêmios – foram 32 ao Oscar até o momento, sendo oito delas por Bastardos inglórios (foto), que levou a estatueta por melhor ator coadjuvante (Christoph Waltz). Em 1995, venceu na categoria de melhor roteiro original por Pulp fiction, que também levou o Globo de Ouro de melhor roteiro e a Palma de Ouro no Festival de Cannes. O streaming do Telecine selecionou seis títulos com direção assinada pelo cineasta, além de um documentário sobre os seus primeiros 21 anos de carreira. Veja a seguir os eleitos:





PULP FICTION – TEMPO DE VIOLÊNCIA (1994)

Os assassinos Vincent e Jules passam por imprevistos ao recuperar uma mala para um mafioso. O boxeador Butch é pago pelo mesmo mafioso para perder uma luta, e a esposa do criminoso fica sob responsabilidade de Vincent por uma noite. Essas histórias se relacionam numa teia repleta de violência. O elenco conta com John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Ving Rhames, Tim Roth e Amanda Plummer.





CÃES DE ALUGUEL (1992)

Seis criminosos são contratados para um grande roubo sem saberem nada um do outro e utilizando cores como seus codinomes. Quando o assalto dá errado, eles acabam em um galpão. Desconfiados de que um deles é um policial infiltrado, a tensão aumenta conforme as acusações são lançadas. No elenco, Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen e o próprio Tarantino.





KILL BILL – VOLUME 1 (2003)

A espadachim conhecida como A Noiva é uma das assassinas lideradas pelo misterioso Bill. Grávida, ela decide deixar o grupo, mas seus antigos companheiros se viram contra ela e a atacam durante o seu casamento. Após cinco anos em coma, ela parte em busca de vingança. Uma Thurman, Lucy Liu, Daryl Hannah e David Carradine estão no elenco.





KILL BILL – VOLUME 2 (2004)

Após ser traída por Bill e seu grupo, Beatrix continua a saga em busca dos antigos companheiros, indo atrás de Bud e Elle, os poucos de sua lista que ainda permanecem vivos. Com a sua espada, ela busca livrar o caminho para finalmente se vingar do seu antigo mestre. Uma Thurman, Vivica Fox e Ambrosia Kelly estrelam o longa





SIN CITY – A CIDADE DO PECADO (2005)

A violenta cidade de Sin City é palco para diferentes histórias. Marv procura vingança pela morte de Goldie; Hartigan é um policial que tenta proteger uma stripper de um estuprador; Dwight é um fotógrafo que ajuda perigosas prostitutas a enfrentar um policial corrupto. Bruce Willis, Jessica Alba, Mickey Rourke e Clive Owen estão no elenco.





BASTARDOS INGLÓRIOS (2009)

Durante a Segunda Guerra Mundial, judeus, liderados pelo tenente americano Aldo Raine, se unem para combater o nazismo e formam o grupo conhecido como Bastardos Inglórios. Eles espalham terror durante o Terceiro Reich, mas seu maior desafio é dar fim ao poder de Hitler. Vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante, com Christoph Waltz. Brad Pitt, Mélanie Laurent, Michael Fassbender e Diane Krueger são outros nomes do elenco.





QUENTIN TARANTINO: OS OITOS PRIMEIROS (2019)

O documentário se concentra nos primeiros 21 anos da carreira de Quentin Tarantino e inclui entrevistas com seus colaboradores frequentes. Diane Kruger, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Kurt Russell e Jamie Foxx são alguns deles.

A direção é de Tara Wood.



(foto: Biscoito Fino/DIVULGAÇÃO)

KLEITON & KLEDIR

40 ANOS DE CARREIRA





Kleiton & Kledir (foto) apostavam em extensa programação em 2020 para celebrar os 40 anos de trajetória da dupla, mas a pandemia do coronavírus adiou alguns projetos. Mas nem todos. Kleiton & Kledir ao vivo (lançado originalmente em CD e DVD, em 2005) acaba de ganhar edição digital pela Biscoito Fino, junto com vídeo clipe e making of do documentário, ambos extraídos do formato DVD. Em breve, o documentário completo, que mostra a dupla viajando de Pelotas a Porto Alegre e lembrando pessoas e lugares importantes em suas carreiras, também estará no canal oficial da Biscoito Fino no YouTube, junto com o show de 2005. O álbum reúne sucessos como Tô que tô, Paixão, Deu pra ti, Vira virou e Corpo e alma. Ouça em https://orcd.co/kleitoneklediraovivo.





(foto: GINGE/DIVULGAÇÃO)



BANDA GINGE

PRIMEIRO EP





Quatro artistas conhecidos por sua atuação em projetos do indie belo-horizontino – Vitor Brauer (bateria/voz), Fernando Motta (guitarra/voz), Bruna Viela (guitarra/voz) e Marcela Lopes (baixo/voz) – se uniram para formar a banda Ginge (foto), projeto com proposta de assumir sonoridade pop baseada nos elementos básicos que compõem a estética de uma banda de rock. A banda apresenta nesta quinta-feira (23) seu primeiro EP, Pré-jogo, lançado pelo coletivo Geração Perdida de Minas Gerais. Os músicos trabalharam em letras e vocais que fazem referência principalmente a grandes grupos dos anos 1990. O EP tem quatro canções e em cada uma delas um dos integrantes é responsável pela voz principal.