Grammy 2024: abertas as apostas para as indicações ao 'Álbum do ano'

Miley Cyrus, SZA e Taylor Swift são apostas para o 'Álbum do ano' no Grammy 2024 (foto: Arturo Holmes / Robyn BECK / ANGELA WEISS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP) O Grammy 2024 ainda não tem data confirmada, mas sites internacionais já apostam nos trabalhos que devem dominar as principais categorias, como “Álbum do ano”. São elegíveis para a 66ª edição da premiação os trabalhos que forem lançados entre 1° de outubro de 2022 até de setembro de 2023.









“Midnights”, de Taylor Swift;

“SOS”, de SZA;

“Endless Summer Vacation”, de Miley Cyrus;

“Did you know that there’s a tunel under ocean blvd”, de Lana Del Rey;

“Only the Strong Survive”, de Bruce Springsteen;

“The Record”, de Boygenius;

“Heroes and Villains”, de Metro Boomin;

“Subtract”, de Ed Sheeran;

“Gloria”, de Sam Smith;

“Hellmouth”, de Doja Cat.

Desses artistas, apenas Taylor Swift já ganhou três Grammys na categoria de “Álbum do Ano”, com os discos “Fearless”, “1989” e “Folklore”, e se tornou a primeira mulher na história a atingir o marco.

Além disso, a Forbes apontou que Miley Cyrus deve ser líder de indicações na premiação com "Álbum do ano", "Gravação do Ano”, “Melhor Álbum Pop Vocal”, “Canção do Ano” e “Melhor Performance Pop Solo” com "Flowers".





Na lista com 25 nomes de apostas ao "Álbum do ano" da GoldDerby, também aparecem: U2, Drake and 21 Savage, Arctic Monkeys, Luke Combs, Morgan Wallen, Paramore, Pink, Kelly Clarkson, The National, Meghan Trainor, Tanya Tucker, Feist, Lil Uzi Vert, Shania Twain e Chloe.