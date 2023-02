Pela primeira vez, Grammy Latino será realizado fora dos EUA

Anitta levou seu baile funk à cerimônia de premiação do Grammy Latino de 2022, realizada em Las Vegas (foto: Ethan Miller/Getty/AFP )





A premiação do Grammy Latino deste ano será entregue pela primeira vez fora dos Estados Unidos. A cerimônia será realizada na região espanhola de Andaluzia, de acordo com informações das autoridades locais e dos organizadores do evento divulgadas na quarta-feira (22/2).









Durante a coletiva de imprensa, Moreno anunciou que a maior cerimônia de premiação da música em espanhol e português será entregue em novembro, na Região Sul da Espanha.





Diretor-executivo da Academia Latina de Gravação, Manuel Abud afirma que "o Grammy Latino sair dos Estados Unidos pela primeira vez é motivo de comemoração especial, e nada melhor do que na Andaluzia".

A espanhola Rosalía foi um dos destaques da premiação de 2022. Ganhou a estatueta de Álbum do ano, além de outros gramofones (foto: Gabe Ginsberg/GETTY IMAGES/ AFP )





A entrega anual do Grammy Latino, cuja primeira edição foi em 2000, é tradicionalmente realizada em Las Vegas.





Entretanto, em algumas ocasiões, ele já foi celebrado em outras cidades dos Estados Unidos que têm grande população de origem latina, como Miami, Nova York e Houston.





Embora o presidente da Andaluzia tenha afirmado que a cidade-sede da cerimônia de entrega dos prêmios ainda não foi ainda definida, o presidente da Câmara da capital andaluza, Sevilha, pareceu antecipar que pode acontecer na região.





O prefeito Antonio Muñoz utilizou o Twitter para informar que "depois de duas edições do prêmio Goya, do MTV Europe Music Awards e do grande desfile da Dior, mostramos que Sevilha está preparada para receber grandes eventos internacionais (...) Próxima meta: o Grammy Latino".

Investimento espanhol

A Andaluzia deve investir cerca de 18 milhões de euros (US$ 19,1 milhões) para a organização desses eventos. No entanto, Moreno destaca que os mesmos podem gerar para a região até 500 milhões de euros (US$ 531 milhões), no total.





O Grammy Latino "é o evento mais assistido na televisão dos Estados Unidos entre o público latino" e é seguido por milhões de pessoas em todo o mundo, o que dará um impulso à "projeção internacional de nossa marca Andaluzia", acrescentou Moreno.