Gil do Vigor comprou mansão em condomínio em Pernambuco Reprodução/ Instagram



Gil do Vigor, uma figura que se destacou e conquistou o coração do Brasil, não apenas por sua participação no reality show BBB, mas também por sua autenticidade e vigor, fez um investimento que está dando o que falar: uma incrível mansão que custa mais do que o prêmio do programa em que participou. Vamos conhecer melhor todos os detalhes deste imóvel de tirar o fôlego.





Localização privilegiada





O local escolhido por Gil foi um condomínio na Reserva do Paiva, no município de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Recife, em Pernambuco , mostrando seu amor e conexão com suas raízes nordestinas. Afinal, nada como estar perto de casa para sentir-se verdadeiramente no seu lar, não é mesmo?





Detalhes que impressionam





Essa não é uma mansão qualquer, tem detalhes que chamam a atenção e fazem valer cada centavo pago nesse incrível investimento. Um dos pontos altos é a piscina , que levou 11 dias para ficar pronta. Imagina só a ansiedade de esperar por algo assim? O resultado, sem dúvidas, foi esplêndido.

Área comum do condomínio de Gil do Vigor Reprodução

Mas não para por aí! O imóvel de dois andares foi muito bem planejado e é puro luxo . Ele tem 5 suítes e 309 metros quadrados.





Nos diversos tours que Gil fez pela propriedade, é possível notar que o bom gosto e o conforto foram priorizados. Cada canto da casa parece ter sido pensado para proporcionar momentos agradáveis e únicos, seja para uma celebração com amigos ou simplesmente para relaxar após um dia agitado.





Quanto custa esse sonho?





Já sabemos que Gil do Vigor conquistou um super empreendimento, mas quanto custou esse sonho? Bom, segundo fontes, Gil desembolsou a quantia de R$ 1,8 milhão. Isso mesmo! Um valor que, curiosamente, é mais alto que o prêmio do BBB em que ele participou.

Mansão tem 5 suítes Reprodução

Mas para quem pensa que o investimento foi muito, basta ver as imagens da propriedade para entender que cada real foi bem gasto. Além disso, ele celebrou a compra do imóvel bem no dia do seu aniversário... Não tem presente melhor!





Mas afinal, quem é Gil do Vigor?





Se você ficou até aqui e ainda se pergunta quem é esse tal de Gil do Vigor, a gente te conta. Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, ganhou notoriedade com sua participação no reality show Big Brother Brasil. Com sua energia contagiante e sua forma autêntica de ser, conquistou fãs pelo Brasil inteiro.

Gil do Vigor encantou o Brasil com seu jeito alegre Divulgação

Desde sua saída do programa, Gil não parou. Conseguiu contratos publicitários, lançou livro e até decidiu seguir um caminho acadêmico, indo estudar no exterior. Seu jeito alegre e genuíno fez dele um nome forte não só no entretenimento, mas também como influenciador de opiniões.