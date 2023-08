1565

Alceu Valença em sua casa em Olinda Reprodução/ Airbnb



Quem nunca quis se hospedar na casa de um ícone da música brasileira? Bem, agora você pode! O incrível cantor Alceu Valença, que com seus 77 anos já embalou muitas festas e corações com suas músicas, tem um presentinho para os fãs e curiosos: abriu sua casa em Olinda, em Pernambuco, para ser alugada por duas noites!





Isso aconteceu em julho, mês do seu aniversário – aliás, que belo presente de aniversário para a gente, não é mesmo? Mas se você perdeu essa chance, fique tranquilo: fora essas datas, o sobrado de Alceu Valença estará te esperando no Airbnb, de braços abertos, dependendo da disponibilidade da Casa Estação da Luz, centro cultural no qual a casa está inserida. Vem conhecer os detalhes sobre o local.





O que saber antes de ir





Nesse sobrado azul e branco, que é puro charme no coração do Centro Histórico de Olinda, você vai encontrar a combinação perfeita entre conforto e estilo. E para quem acha que é apenas uma casinha comum, já fica o aviso: o lugar é um pedaço da história da música brasileira.

Casa do cantor está localizada em Olinda, no Pernambuco Reprodução/ Airbnb

Sabia que lá, entre as ladeiras e o cheiro de mar, Alceu compôs muitas das suas canções que a gente tanto adora? Pois é! Imagine só dormir embalado pela brisa de Olinda, sonhando com os acordes de Tropicana.





Falando na casa , você não vai se sentir apenas em um local com a cara do Alceu, mas literalmente vai ver o rosto dele – nas almofadas! A decoração, toda descolada e única, faz referência aos maiores sucessos dele. E para quem quer relaxar, tem uma rede no jardim privativo que é só chamar de "pedacinho do paraíso".





Como é a casa de Alceu Valença





A casa conta com dois quartos . O principal é o grande destaque, com varanda, cama queen size e uma vista de tirar o fôlego da cidade alta de Olinda. E, claro, além de ser super estilosa, a casa também oferece tudo que um hóspede precisa: wi-fi, ar-condicionado, utensílios de cozinha e uma sala que é integrada à cozinha . Ah! E para quem não dispensa aquele ventinho no rosto, a propriedade está a um pulinho do mar.

Quarto principal tem varanda e cama queen size Reprodução/ Airbnb

Uma curiosidade da residência do cantor é que tem um banheiro a céu aberto, onde ele gosta de fazer suas necessidades admirando toda a natureza que o cerca.





Alceu, que já é mestre em criar melodias, descreveu sua casa no Airbnb com uma poesia que dá vontade de fazer as malas agora: "entre as 7 Colinas de Olinda, a Marim dos Caetés, encontra-se um sobrado onde compus muitas canções, envolto pela brisa proveniente do mar e pela deslumbrante e intemporal paisagem da cidade histórica".

Rede no jardim é ótima para momentos de descanso Reprodução/ Airbnb

A localização é premium! Fica bem no meio do centro histórico de Olinda e a cerca de 19 km do Aeroporto Internacional de Recife. E o melhor: a propriedade faz parte do terreno da Casa Estação da Luz, um centro de arte e cultura super reconhecido que também pertence ao cantor.





Quanto custa se hospedar





Durante a hospedagem de duas diárias, em julho, o valor cobrado era de R$ 400 por noite. Atualmente, o valor encontra-se em R$680 por noite, porém, é necessário aguardar a disponibilidade de datas, que podem ficar disponíveis em breve.





Em resumo, se você quer respirar música, história e a magia de Olinda, já sabe onde se hospedar.