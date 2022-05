Mitos e verdades do transplante capilar

O transplante capilar é a terceira cirurgia mais feita em homens (foto: Arquivo Pessoal) Uma das primeiras representações da importância do cabelo pode ser datada na Grécia Antiga, quando as pessoas ofertavam os madeixas aos deuses em troca de promessas. Historicamente, está associado a feminilidade, beleza e sedução feminina e a virilidade e força masculina.





No século 21, com algumas regras desconstruídas, fato é que o cabelo é um símbolo de confiança, autoestima para homens e mulheres que se preocupam com seu cuidado e se apavoram com sua perda. Por isso, cada vez as pessoas buscam o transplante capilar para ter mais qualidade de vida.









O cirurgião lembra que o cabelo é considerado a moldura do rosto e, para muitos, perdê-los é algo grave, porque, apesar de não terem função fisiológica vital, são fundamentais do ponto de vista psicossocial, diretamente relacionados à aparência e à autoestima. Em algumas culturas, o aspecto dos cabelos assinala diferenças sociais ou profissionais. Em outras, atende a exigências religiosas e até mesmo a posicionamentos políticos.





André Giannini, cirurgião plástico, diz que a excelência dos tratamentos atuais e as técnicas permitem melhoras significativas (foto: Arquivo Pessoal) "A calvície é uma condição progressiva e até o momento, incurável. Mas existem vários tipos de tratamentos clínicos e cirúrgicos. As várias pesquisas com foco na genética e no uso de células-tronco, em andamento, e seus estudos promissores, certamente abrirão inúmeras possibilidades para uma cura efetiva", destaca o cirurgião plástico.

André Giannini conta que, no mundo, o transplante capilar é a terceira cirurgia mais feita em homens. "A excelência dos tratamentos atuais e os bons resultados nos procedimentos realizados graças às técnicas utilizadas, vêm permitindo melhoras significativas. Essa é a área cirúrgica que mais evoluiu nos últimos tempos, ganhando novos instrumentais para extração e implantação dos folículos."



Calvície entre as mulheres





André Giannini explica que as características da calvície nos homens e nas mulheres são diferentes. "Nos homens, a queda capilar se inicia nas entradas ou no vértex, e tem a tendência a acometer todos os fios da região, formando áreas calvas definidas e evidentes. Nas mulheres, a calvície costuma ocorrer de forma difusa e lenta, com um

afinamento e rarefação que poupa alguns fios, resultando em um couro cabeludo mais visível e os cabelos sem volume ."

Quanto ao tratamento, o cirurgião conta que a calvície é progressiva e tem tratamentos clínico e cirúrgico. "Medicações antiandrogênicas, que reduzem a ação do hormônio DHT (dihidrotestosterona), medicações tópicas e oral como minoxidil ajudam no aumento do calibre dos fios. Procedimentos capilares, como a microinfusão de medicamentos na pele (MMP), luzes e lasers de baixa potência também são bem indicados. Já o tratamento cirúrgico capilar consiste em redistribuir a quantidade de fios no couro cabeludo, retirando os folículos saudáveis da área doadora e implantando estes fios na área calva ou desprovida de pelos, com resultados estéticos e duradouros."





Conforme André Giannini, mulheres com baixa densidade capilar no topo da cabeça e com boa densidade de área doadora podem fazer a cirurgia capilar. "O transplante capilar FUE é indicado, após um tempo de tratamento clínico e a estabilização da calvície."





André Giannini destaca que tratamentos de cabelo como permanentes, tinturas e alisantes contêm produtos químicos que são prejudiciais aos cabelos e couro cabeludo. "Esses produtos mal aplicados podem causar danos ao cabelo. Sem os devidos cuidados, o dano químico pode até causar danos aos fios e, por consequência, a queda capilar."

Já procedimentos como escova progressiva, uso constante do secador, chapinhas e modelador de cachos, estes três com alta temperatura, também precisam de cuidado. "Os tratamentos térmicos, como as chapinhas, podem causar danos à estrutura interna dos fios. O calor pode desnaturar a queratina, a proteína responsável pelas propriedades mecânicas, como elasticidade e resistência dos fios decabelo. Além da relação escova progressiva e queda de cabelos, há ainda a possibilidade de calvície pelo procedimento, quando a escova progressiva causa queimaduras."





O transplante capilar dura em média oito horas, sendo feito em ambiente hospitalar e com presença de anestesista (foto: Arquivo Pessoal) Seja qual for o caso, o transplante capilar surge como a solução para diversa situações. E ganhando destaque, principalmente por ter sido adotado por celebridades, como o ator Marcello Antony, a procura ela intervenção cirúrgica capilar só cresce. Por isso, André Giannini alerta que ele só deve ser feito por cirurgiões que integram a Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC), entidade que propicia constantes atualizações científicas sobre o assunto.





Para ter segurança na tomada de decisão, André Giannini tira algumas dúvidas sobre o transplante capilar:





1- Quanto tempo dura o transplante capilar:

Transplante capilar é uma mistura de ciência, arte e tecnologia. É um procedimento minimamente invasivo, com muitos detalhes e algumas etapas. O procedimento dura em média oito horas, sendo feito em ambiente hospitalar e com presença de anestesista para conforto e segurança do paciente.





2- É um procedimento caro?



É um procedimento duradouro e definitivo. O valor é similar a outros procedimentos estéticos. O transplante capilar hoje já é a terceira cirurgia estética mais feita em homens. A procura aumenta a cada dia diante dos bons resultados estéticos e também de uma maior presença na mídia, já que atores, jogadores e influenciadores fazem e divulgam o transplante capilar.





3- Qual a diferença entre o transplante e o implante capilar?



Transplante capilar é o termo mais adequado, pois transplante significa tecido vivo, enquanto que implante é sobre algo artificial, sintético, como implante de silicone, implante de fios sintéticos. No transplante capilar, transplantamos as unidades foliculares, estruturas vivas, delicadas, portanto, é uma cirurgia que exige habilidade cirúrgica, equipe experiente, alto senso estético e visagismo.





4- Quais os graus da calvície?



Segundo a tabela Norwood existem sete tipos de graduação de Segundo a tabela Norwood existem sete tipos de graduação de calvície e algumas com subdivisões. A alopecia, popularmente denominada calvície, é a queda dos cabelos e pelos do corpo. Pode variar por fatores genéticos, emocionais e/ou hormonais. Sua incidência ocorre mais sobre o público masculino, mas as mulheres não estão exclusas. A alopecia tem sete graus em seu desenvolvimento desde o seu princípio ao estágio final. É a chamada escala de Norwood-Hamilton (NW). Se você se identificou em algum destes estágios da alopecia, não deixe de procurar ajuda médica capacitada. A calvície pode até chegar, mas não se instalar.





5- Qual a diferença entre transplante e micropigmentação capilar?



Micropigmentação capilar é um procedimento para simular a presença do fio, é como se fosse uma tatuagem no couro cabeludo, simula um cabelo raspado, precisa de retoques, já que descora, não é definitivo. Tem sua indicação quando precisamos simular um aumento de densidade capilar, pode ser usada como adjuvante no transplante capilar. Feita isoladamente, não entrega a naturalidade e o volume capilar que o transplante entrega.





6- Há diferença entre fios fracos e fortes? Como isso influencia nos procedimentos?



Pessoas com alopecia androgenética apresentam fios fracos, miniaturizados e também fios fortes, que são os escolhidos para o transplante. Nestes casos, é necessário um tratamento clínico previamente à cirurgia para fortalecer os fios para que o transplante capilar tenha melhores resultados estéticos.





7- Como é o pós-operatório?



A FUE, em português significa “extração de unidades foliculares”. Conhecida como “técnica fio a fio”, tem esse nome popular devido ao método de retirada das unidades foliculares, uma a uma, sendo considerada um procedimento minimamente invasivo com pós operatório extremamente tolerável. O pós-operatório do transplante capilar pela técnica FUE é bem tranquilo, praticamente indolor, retorno precoce em torno de dois dias ao trabalho e às atividades esportivas em torno de sete dias.





8- Qual o percentual após o transplante para se chegar à quase 100% de aparência natural do cabelo?



O transplante capilar atual moderno é bem natural e definitivo, sendo praticamente imperceptível, já que é feito fio a fio o que confere naturalidade e densidade capilar cosmética.