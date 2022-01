Produtos naturais e Lua são apostas de salões para saúde dos cabelos

Salão Laces oferece diversos tratamentos para cuidar dos fios com produtos naturais (foto: Salão laces/divulgação)

O saber popular ensina que é sempre bom consultar qual é a fase da Lua, quando se decide cortar os cabelos. O indicado para quem deseja ter as madeixas longas é a fase da Lua Cheia, devendo-se evitar a Lua Minguante para não ocorrer o mesmo com os fios e eles estacionarem.

A atenção ao movimento do satélite para cuidar dos cabelos é o que orienta o trabalho dos profissionais do Laces and Hair, salão localizado em Lourdes, na Região Centro-sul de Belo Horizonte.

Os profissionais criaram um pacote de tratamento denominado Encantamento da Lua Cheia, um conjunto de cuidados aplicados no período em que se vê o satélite em todo o esplendor. Os especialistas afirmam que, nos primeiros dias de Lua Cheia, as cutículas do cabelo estão mais aberta, portanto, ficam propensas a receber os nutrientes de tratamentos.

Outra vantagem é o fato de os procedimentos serem todos baseados em produtos naturais, aplicados de uma maneira bem relaxante, com direito à massagem nas costas e nos pés enquanto os fios são condicionados.

O entendimento dos profissionais é que para que o cabelo fique bonito é necessário que todo o corpo esteja funcionando bem, isso significa também a parte psicológica, ou seja é necessário atacar o estresse que sobrecarrrega no dia-a-dia. Por essa razão, a primeira parte do Encantamento da Lua Cheia é a aplicação de uma massagem nos ombros.

O Encantamento da Lua Cheia segue um conceito de SPA dos fios, ou seja tudo é oferecido para que as madeixas recebam nutrientes, vitaminas, entendendo também que a beleza resulta de um bem-estar maior.

"No primeiro dia da Lua Cheia o metabolismo e a circulação são mais ativos. Por isso, oferecemos nessa data o tratamento que promove o crescimento e o fortalecimento do fio", explica o cabeleireiro e especialista do cabelo do Laces, Rodrigo França.



Depois da massagem, é a realizado o corte bordado, que não retira no cumprimento das madeixas. Com a tesoura, o cabelereiro tira ao longo de todo o fio as pontas duplas. "Não é corte de design nem estilo, é de saúde para retirar as pontas duplas e secas."

Na sequência, é aplicado um elaborado com multivitaminas, que tem a finalidade de fazer limpeza com ervas adstringentes e uma escova própria para fazer limpeza de células mortas e a nutrição dos fios.

A terceira etapa é a aplicação de um laser de baixa frequência para estimular o crescimento do fio. O laser estimula a atividade celular, acelera o crescimento, o espessamento e o fortalecimento dos fios. Rodrigo afirma que realizar esse tratamento na Lua Cheia garante crescimento de 80% a mais do que um dia normal. "Um crescimento de 1,8 centímetros em 28 dias", conta Rodrigo.

Aliado ao tratamento dos fios, é oferecido um shot de boas-vindas. Também é feito um banho de ervas nos pés, com massagens por 20 minutos. Ainda é possível, durante o tratamento, fazer uma meditação guiada. E para que as boas energias prossigam, a cliente recebe uma pedra da Lua para reerginização.

PRODUTOS NATURAIS

Esse movimento de cuidar dos cabelos de forma natural inclui produtos cosméticos que não contenham parabenos nas fórmulas. O cabeleireiro e especialista do cabelo do Laces, Rodrigo França, lembra que com o uso frequente os parabenos são absorvidos pelo corpo, podendo gerar alergia e irritação.

O salão desenvolveu um linha com produtos orgânicos à base de ingredientes naturais e sem corantes. "O grande perigo dos corantes é que eles têm chumbo, arsênio, zinco e alumínio e vão para a corrente sanguínea", destaca. Já os produtos naturais trazem saúde aos fios e também ao corpo de maneira global.

HISTÓRIA DO LACES

O Laces foi criado em 1987 no Morumbi, Zona Sul de São Paulo, por Mercedes Dios, filha de um imigrante barbeiro que tratava da calvície masculina com produtos naturais. "Ela se encantou com o trabalho do pai e começou a fazer os produtos naturais, inclusive tinha o hábito de desenvolver os produtos e testar na própria língua. Se ela não tivesse alergia, não seria alérgico a ninguém."

Atualmente, são cinco lojas em São Paulo, uma em Belo Horizonte e duas no Rio de Janeiro. Os pilares do trabalho são as palavras "consequência" e "consciência". O processo de coloração é 100% natural feito à base de plantas e caules. O Laces é o representante da Aveda no Brasil.

Em Curitiba, a fábrica segue todos os protocolos para produtos orgânicos. Todo processo segue a coordenação de Cris Dios.