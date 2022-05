Pele de porcelana: sete dicas de skincare no frio

Peles normais podem ser hidratadas uma vez ao dia. Já as mais secas devem ser hidratadas de duas a três vezes ao dia (foto: Natalija Tschelej-Kreibich/Pixabay )

Parece que o frio chegou para ficar. E apesar de o inverno não ter iniciado, de fato, as temperaturas baixas e o tempo seco já podem deixar a pele ressecada e mais predisposta às alergias e irritações. Por isso é fundamental redobrar os cuidados com a hidratação, afinal, estamos falando do maior órgão do corpo humano e que também precisa de atenção.