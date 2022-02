Veja por quanto tempo a Ômicron sobrevive nas superfícies e na pele

Ômicron pode sobrevier por até oito dias em superfícies plásticas (foto: Pixabay/Reprodução ) nova variante Ômicron pode sobreviver por mais tempo em superfícies e na pele humana, quando comparada a outras cepas da COVID-19. É o que aponta um estudo publicado por pesquisadores da Universidade de Medicina da Prefeitura de Kyoto, no Japão.









“O nosso estudo mostrou que em superfícies plásticas e na pele, as variantes Alpha, Beta, Delta e Ômicron exibiram tempos de sobrevivência duas vezes maiores do que os da estirpe de Wuhan e mantiveram a integridade durante mais de 21h nas superfícies da pele”, evidencia a pesquisa.





Quando analisada em superfícies plásticas, os cientistas concluíram que a cepa pode sobreviver por 193,5 horas, equivalente a oito dias.





“Este estudo mostrou que a variante Ômicron também tem a maior estabilidade ambiental entre os VOCs (variantes preocupantes), o que sugere que essa alta estabilidade também pode ser um dos fatores que permitiram que a variante Ômicron substituísse a Delta e se espalhasse rapidamente”, diz a publicação .





As variantes são geralmente mais resistentes ao etanol do que a estirpe original da COVID-19. No entanto, a pesquisa destaca que todas foram completamente inativadas na pele após 15 segundos de exposição a desinfetantes para as mãos à base de álcool.





Veja por quanto tempo cada variante sobrevive na pele humana:





Versão original: 8,6 horas

Alpha: 19,6 horas

Beta: 19,1 horas

Gamma: 11 horas

Delta: 16,8 horas

Ômicron: 21,1 horas

Veja por quanto tempo cada variante sobrevive em superfícies plásticas:





Versão original: 56 horas

Variantes Alpha: 191,3 horas

Beta:156,6 horas

Gamma:59,3 horas

Delta: 114 horas

Ômicron: 193,5 horas