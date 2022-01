Antiviral oral para COVID-19 tem resultados positivos contra a Ômicron

Estudos pré-clínicos demonstram que molnupiravir, um antiviral contra COVID-19, permaneceu ativo contra a variante SARS-CoV-2 in vitro (foto: Pexels )

A farmacêutica americana(Merck Sharp & Dohme) e a Ridgeback Biotherapeutics anunciaram hoje (28/1) dados de seis estudos pré-clínicos demonstrando que molnupiravir, um medicamento antiviral contra COVID-19, permaneceu ativo contra a variante SARS-CoV-2 Ômicron (B1.1.529)

"Essas descobertas realizadas a partir de múltiplos estudos in vitro independentes mostraram que molnupiravir tem atividade antiviral consistente contra a Ômicron, variante que circula globalmente. Traz, portanto, confiança adicional no potencial do molnupiravir como uma opção de tratamento importante para adultos com Covid-19 leve a moderada", disse Dean Y. Li, presidente de Pesquisa Clínica da MSD.

Os estudos in vitro foram conduzidos de forma independente por pesquisadores de instituições de seis países: Bélgica, República Tcheca, Alemanha, Polônia, Holanda e os Estados Unidos. Os estudos estabeleceram ensaios celulares para avaliar a atividade antiviral de molnupiravir e outros agentes antivirais contra variantes de preocupação do SARS-CoV-2, incluindo a Ômicron.

"Com base em seu mecanismo de ação, juntamente com essas descobertas demonstrando atividade in vitro em várias variantes, incluindo a Ômicron, prevemos que molnupiravir continuará ativo contra variantes e será uma ferramenta importante na luta contra a COVID-19", disse Wendy Holman, diretora executiva da Ridgeback Biotherapeutics.

A MSD está desenvolvendo molnupiravir em colaboração com a Ridgeback Biotherapeutics e foi autorizada para uso em mais de 12 países, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido e Japão.

Outras variantes preocupantes

Os resultados do estudo MoVe-OUT da Fase 3 foram publicados no New England Journal of Medicine, como anunciado anteriormente. No MOVe-OUT, a eficácia do tratamento molnupiravir foi consistente em subgrupos de pacientes, incluindo aqueles infectados com variantes de preocupação de SARS-CoV-2, Delta, Gama e Mu. Entre a população randomizada com dados de sequenciamento virais disponíveis (55,3%), as três variantes Sars-Cov-2 mais comuns foram Delta (58,1%), Mu (20,5%) e Gama (10,7%).

Sobre os esforços globais da MSD para acelerar o acesso ao molnupiravir após autorizações ou aprovações regulatórias

O acesso global tem sido uma prioridade para a MSD e a Ridgeback. As empresas estão comprometidas em fornecer acesso ao molnupiravir globalmente por meio de uma abordagem abrangente de fornecimento e acesso. Isso incluiu a produção sob risco de produção de milhões de tratamentos; preços hierárquicos com base na capacidade dos governos de financiar cuidados de saúde; assinatura de acordos de fornecimento com os governos; alocação de até 3 milhões de tratamentos para distribuição por meio do UNICEF e da Act Accelerator Therapeutics Partnership; e concessão de licenças voluntárias a fabricantes genéricos e ao Pool de Patentes de Medicamentos (Medicines Patent Pool) para disponibilizar molnupiravir genérico em mais de 100 países de baixa e média renda após autorizações ou aprovações regulatórias locais.

Negociação para acesso no Brasil

A MSD está em conversas avançadas com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), desde janeiro de 2021, para definir um modelo de cooperação técnica por meio de seu Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz). As negociações em andamento entre a Fiocruz e a MSD incluem a possibilidade de estudos futuros para avaliar o antiviral no enfrentamento de outras infecções virais, como dengue e chikungunya.

A empresa continua a discutir medidas adicionais e colaborações para acelerar o acesso amplo e global ao antiviral molnupiravir.