Hospital de Itajubá realiza 1º transplante de medula óssea do Sul de Minas

Paciente está em observação após transplante inédito no Sul de Minas (foto: Hospital de Clínicas de Itajubá/Divulgação) José, morador de Monte Sião é a primeira pessoa transplantada de medula óssea, no Sul de Minas. O procedimento foi realizado pelo Hospital de Clínicas em Itajubá, com apoio do Hospital Israelita Albert Einstein, que está entre os 50 melhores do mundo. O paciente, que não teve sobrenome e idade informados, está internado em observação e, até o momento, não há previsão de alta.

Existem duas formas de realizar o Transplante de Medula Óssea (TMO) e a mais conhecida é a que o paciente recebe a medula de um doador compatível.



O caso de Itajubá foi um TMO autólogo, ou seja, a transfusão foi feita com células do paciente. Nesse processo, as células-tronco são coletadas do paciente e reinseridas para recuperação após quimioterapia e/ ou radiação, informa a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale).



O Registro Brasileiro de Transplantes aponta que o país teve 3.195 transplantes em 2020, sendo 1.927 autólogos e 1.268 alogênicos.

Itajubá se destaca em múltiplos transplantes

Poucos hospitais no Brasil têm o procedimento realizado no Sul de Minas, informou o Hospital de Itajubá. A instituição tem, há cerca de dois anos, consultoria do Hospital Albert Einstein, que auxiliou a implantação do TMO em Itajubá.



O procedimento do hospital itajubense é pioneiro no Sul de Minas e recebeu credenciamento do Ministério da Saúde para ser realizado pelo SUS, convênios e particulares.

