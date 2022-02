Saiba o que você pode fazer para tratar bem a sua pele

Reprodução (foto: Pexels )

Os ingredientes mais efetivos nos dermocosméticos são mesmo os ácidos, não há discussão. Afinal, eles atuam como coringa, tratando de acne a rugas, de manchas a flacidez. “O uso de ácidos à noite mantém a pele sem manchas e promove renovação celular. Alguns ácidos têm a capacidade de estimular a produção de colágeno na derme superior”, explica o dermatologista Daniel Cassiano, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Com a chegada do verão, entretanto, não é uma boa ideia usá-los, pois as substâncias (ácidos retinoico, glicólico, salicílico e mandélico) são fotossensíveis – e isso significa que podem manchar ou irritar sua pele na presença do sol ou calor. Então, agora é hora de investir em ativos antioxidantes – que rejuvenescem, reparam e potencializam a proteção solar. Mas essa não é a única mudança.

“Os procedimentos realizados em clínica, quando as temperaturas aumentam, são preferencialmente aqueles que mantêm íntegra a primeira camada da pele, diminuindo o risco de manchas pós-procedimento”, explica o dermatologista Abdo Salomão Jr, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Abaixo, especialistas listaram tudo que você pode fazer agora para continuar com um bom tratamento anti-idade nas altas temperaturas:

Ácido hialurônico? Sim, em casa e nas clínicas

Queridinho na hora do skincare, o ácido hialurônico é, na verdade, uma substância produzida naturalmente pelo organismo que tem como função preencher, hidratar e conferir firmeza à pele. O problema é que a produção dessa substância tende a diminuir com o envelhecimento, favorecendo assim o ressecamento e o surgimento de sinais da idade, como rugas e flacidez.

Por isso, é importante investir em cosméticos capazes de repor o ácido hialurônico perdido. “O ácido hialurônico contribui com a saúde, jovialidade e beleza da pele, já que é capaz de manter altos níveis de água na derme, fortalecer a barreira cutânea, suavizar as linhas finas provocadas pela desidratação, proteger as fibras de colágeno responsáveis pela sustentação da pele e estimular a síntese de ácido hialurônico, conferindo assim efeito de preenchimento duradouro”, explica Ludmila Bonelli, cosmiatra, especialista em dermatocosmética e diretora científica da Be Belle.

Aposte nos antioxidantes

Os antioxidantes (vitamina C, niacinamida, ácido ferúlico e resveratrol) são verdadeiros defensores da pele e atuam para neutralizar os radicais livres, que causam danos às células da pele e, portanto, causam rugas. Segundo o dermatologista Daniel Cassiano, o mais utilizado é a vitamina C, mas há também resveratrol, ácido ferúlico e outras substâncias que combatem os radicais livres. O resveratrol, por exemplo, além de conferir poder antioxidante, ainda clareia a pele.

"O resveratrol é amplamente utilizado em cosméticos por ser um dos ativos anti-idade mais efetivos, já que possui poderosa ação antioxidante, clareadora e anti-inflamatória, além de também proteger os telômeros, estruturas do DNA que encurtam a cada replicação das células, o que é uma das causas do envelhecimento", comenta a dermatologista Paola Pomerantzeff.

Reforce a atenção à proteção solar

O filtro solar deve ser usado todos os dias, em qualquer período do ano. E lembre-se de escolher um protetor solar de amplo espectro. A proteção solar é um conceito que pode envolver uma cobertura da pele contra os danos causados pela radiação ultravioleta A (UVA) e ultravioleta B (UVB), que são prejudiciais à pele. “Mas um filtro solar de amplo espectro protege a pele do envelhecimento (manchas, rugas e flacidez), de queimadura e ajuda a prevenir o câncer de pele, através de extratos e ativos antioxidantes e anti-inflamatórios, que evitam os danos em cascata dessas radiações e do calor, da luz visível e da poluição”, enfatiza a dermatologista Patrícia Mafra, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Mesmo em casos de protetores resistentes à água, é importante reaplicar o filtro solar. “Sempre reiteramos a recomendação de reaplicar o filtro a cada duas horas e após os banhos de mar e piscina, uma vez que também tendemos a passar mais a mão no rosto ou no corpo, ajudando a retirar o filtro. Reaplicando, garantimos uma pele protegida”, explica Patrícia.

Por fim, existem ainda tratamentos que estimulam colágeno e não possuem tempo de inatividade. O Ultraction 3D, por exemplo, é um ultrassom micro e macrofocado que não tira o paciente das atividades diárias e trata pontos específicos, já que sua tecnologia 3D permite ajustar exatamente a profundidade onde o aparelho vai agir e o tamanho do dano térmico. “Isso permite um tratamento muito mais eficaz, na medida em que modulamos o tanto de contração do músculo e pele para o aparelho conseguir estimular mais colágeno com mais eficácia e menos dor”, diz o dermatologista Abdo Salomão.

“Como age no músculo, o Ultraction 3D faz o skin tightening (deixando a pele mais próxima do músculo). Na sessão, o paciente sente pouca dor, por conta da alta performance do aparelho, e o incômodo é menor que outros ultrassons do mercado”, explica o especialista. Indica-se uma média de três sessões mensais, dependendo do grau de flacidez de pele do paciente.

