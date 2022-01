Cuidados com a pele devem ser redobrados

O melasma requer cuidados específicos, e o uso de determinados ativos, principalmente sem recomendação médica, pode piorar o quadro (foto: cottonbro/Pexels)







Muitas pessoas estão aproveitando o verão para relaxar na praia ou à beira da piscina. Mas é importante ficar atento para evitar os riscos da exposição excessiva ao sol nesta época do ano, que pode desencadear e até mesmo agravar problemas de pele, como o melasma. Dessa forma, é preciso ter um cuidado especial com a fotoproteção não só com uso de protetor solar, mas também com chapéus, bonés e roupas adequadas.

O melasma é uma condição da pele caracterizada pelo surgimento de manchas escuras, geralmente simétricas, principalmente na face, mas também pode ocorrer nos braços, pescoço e colo. É muito mais frequente em mulheres entre 20 e 50 anos; todavia, também pode ocorrer em homens.



O surgimento está principalmente relacionado à predisposição genética e à exposição solar, mas a gravidez, o uso de anticoncepcionais e algumas medicações, além de questões hormonais, também influenciam no aparecimento dessas manchas.

Michelle Diniz alerta sobre os cuidados com a pele (foto: Divulgação)

"Mesmo que você passe o dia em casa ou no escritório, saiba que algumas fontes de luz (inclusive as do celular e computador) e o calor podem estimular o aparecimento de manchas" Michelle Diniz, dermatologista e preceptora do Ambulatório de Psoríase e Imunobiológico da Santa Casa



“A principal forma de se prevenir é o uso adequado de protetor solar, uma vez que a exposição solar é o fator mais importante no surgimento e agravamento. Para o tratamento, além da fotoproteção podemos fazer uso de cremes clareadores, peelings e alguns tipos de laser”, explica Michelle Diniz, dermatologista e preceptora do Ambulatório de Psoríase e Imunobiológico da Santa Casa.

A profissional enfatiza que mesmo a causa podendo estar associada a fatores variados, alguns descuidos podem piorar a condição, deixando as manchas ainda mais evidentes. “Por exemplo, não usar protetor solar diariamente e não reaplicá-lo durante o dia: mesmo que você passe o dia em casa ou no escritório, saiba que algumas fontes de luz (inclusive as do celular e computador) e o calor podem estimular o aparecimento de manchas.”

Fazer uso de produtos com potencial poder de irritação da pele também pode piorar a situação, pois o melasma é uma condição que requer cuidados específicos e o uso de determinados ativos, principalmente sem uma recomendação médica, pode piorar o quadro.



Já para aquelas pessoas que buscam ficar com o bronzeado em dia, a dermatologista deixa claro que tomar sol no corpo e proteger somente o rosto é a combinação perfeita para piora das manchas. “A reflexão da radiação solar do corpo para a face e o estímulo da produção de melanina pelos raios UV podem piorar o melasma da face, mesmo que o rosto esteja com protetor solar”, completa.



RECEITAS CASEIRAS



Outro ponto crucial é não usar receitas caseiras para tentar prevenir ou tratar as manchas, pois além de não conseguir resolver o problema, isso pode irritar mais a pele e piorar o quadro de melasma por um estímulo da inflamação da pele, que faz com que aumente essa pigmentação. Michelle Diniz ressalta que existem diferentes tipos de melasma, a exemplo dos superficiais, os mais profundos e os mistos – presentes nas duas camadas da pele, epiderme e derme.





O melasma epidérmico é quando há depósito exacerbado de pigmento na epiderme, ou seja, camada mais superficial da pele; o dérmico caracteriza-se pelo depósito de melanina ao redor dos vasos superficiais e profundos; já o misto é quando há excesso de pigmentação na epiderme, na derme e em outras regiões. O tratamento da condição, independentemente do tipo, deve ser sempre acompanhado por um profissional. Assim, ele pode avaliar a pele do paciente e recomendar o tratamento mais adequado.

“Os cuidados diários fundamentais para a pele incluem a limpeza adequada, hidratação (mesmo para as peles mais oleosas) e proteção solar. Lembrando que o protetor solar deve ser reaplicado a cada duas, três horas”, enfatiza a médica. O inverno, entretanto, é a melhor época para fazer procedimentos com seu médico dermatologista, uma vez que a exposição solar nessa época do ano é menor.

Uma dúvida frequentemente apresentada à dermatologistas é se aquela manchinha incomoda que fica após uma espinha desaparecer também pode ser considerada um melasma, mas Michelle explica que não. As manchas de acne são, na verdade, consequência da inflamação que a acne causa na pele e são chamadas de hipercromia pós-inflamatória, podendo ser mais frequentes em pessoas com peles mais morenas devido à maior produção de melanina.





GRAVIDEZ As mulheres representam 90% dos casos de melasma, sendo as grávidas acometidas com maior frequência. Essa é uma característica fisiológica do organismo nesse período devido às alterações hormonais que ocorrem. Assim, algumas áreas, como a linha do meio da barriga e as axilas, costumam ficar mais escuras. Além disso, os sinais e manchas na pele que a mulher já tem tendem a aumentar.



É possível cuidar do melasma com os dermocosméticos corretos. Durante a gravidez, principalmente, é preciso ter atenção aos ativos dos produtos, já que alguns são contraindicados para gestantes, como a cânfora.

Além de tratar as manchas, também é importantíssimo preveni-las no período da gestação, já que o corpo está predisposto à formação delas. O ideal é usar o filtro solar diariamente e começar a utilizar dermocosméticos com vitamina C em sua composição, após o início do terceiro trimestre.



Essa substância potencializa os efeitos de proteção solar e ainda auxilia no clareamento de manchas. Alguns peelings e outros tratamentos também podem ser realizados durante a gravidez, por isso consulte um dermatologista.





